В РФ построят частный космодром для суборбитальных полетов туристов

7 марта. FINMARKET.RU - К 2025 году в России планируется построить первый частный космодром для суборбитальных туристических полетов. Стартовая площадка должна появиться в Нижегородской области.

В конце февраля правительство Нижегородской области и "КосмоКурс" (резидент фонда "Сколково") подписали соглашение о строительстве первого в России частного космодрома. Проект с инвестициями $40 млн предполагает создание многоразовой суборбитальной ракеты-носителя и космического аппарата с кабиной объемом 30 куб. м, рассчитанного на 6 пассажиров и инструктора. Речь идет о двух стартовых столах для запуска небольших суборбитальных аппаратов, достигающих высоты примерно до 100 км над Землей, поэтому сумма выглядит такой небольшой.

В "Роскосмосе" "Коммерсанту" заявили, что приветствуют развитие "российских частных инициатив в области освоения космоса и готовы рассмотреть варианты различного взаимовыгодного сотрудничества", а также подтвердили получение документов от компании.

По данным "Ъ", в бумагах не идет речи о выделении средств, а только о помощи в согласовании получения земли под

Для полетов на "высоту Гагарина" до 220 км планируется использовать топливо на основе спирта и кислорода, рассказал газете гендиректор компании Павел Пушкин. Поэтому, по его словам, с точки зрения экологии запуски будут безопасны, на жилые дома или объекты ничего падать не будет.

Готовить суборбитальных туристов будут три дня, стоимость экскурсии для каждого пассажира оценивается в $200-250 тыс.

Как отметил П.Пушкин, для строительства космодрома потребуется участок размером 2 х 2,5 км, однако сама площадка для космодрома еще не подобрана, этим вопросом сейчас занимаются в правительстве Нижегородской области.

По данным Kartoteka.ru, ООО "КосмоКурс" зарегистрировано в 2014 году в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности компании - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Как говорится на сайте "Сколково", компания создана для разработки и развития частных космических кораблей и ракет. В 2017 году организация показала нулевую выручку и убыток в размере 14,2 млн руб. Отчетность 2018 года не представлена.

Первые автономные полеты запланированы на 2023 год.