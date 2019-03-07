Россияне готовы спонтанно тратить деньги на премиальные товары

7 марта. FINMARKET.RU - Россияне, несмотря на то что они из-за снижения доходов отказываются от развлечений и путешествий, готовы спонтанно тратить деньги на премиальные товары, выяснила компания Nielsen по итогам исследования благосостояния потребителей в 64 странах, пишет "Коммерсант"

Согласно данным аналитиков компании, россияне по-прежнему руководствуются эмоциями при покупке премиальных товаров, совершая до 44% из них импульсно. В Европе же этот показатель находится на уровне 28%.

Аналитики Knight Frank полагают, что разницу с покупателями других стран можно объяснить структурой покупок - в чеках россиян преобладают более крупные или технологически сложные товары.

Как показал опрос, 34% опрошенных из России готовы тратить больше денег на одежду, 32% - на мелкую электронику, 28% - на мясо и морепродукты и 27% - на кофе и чай. Более 80% также отметили, что готовы переплачивать за качество и безопасность товаров и почти 80% - за органические и натуральные продукты. Почти 72% россиян готовы покупать премиальные товары и продукты в традиционных магазинах, что, по мнению аналитиков Nielsen, объясняется желанием потребителя оценить качество и материалы. Только каждый третий совершает покупки в онлайн-магазинах, еще 16% - на зарубежных интернет-площадках.

В исследовании Nielsen говорится, что только 34% респондентов из России оценили свое финансовое положение как комфортное, в то время как 63% пожаловались, что денег хватает только на самое необходимое. Средние значения в мире выглядят оптимистичнее - 53% и 32% соответственно. За последние 5 лет финансовое благосостояние улучшилось лишь у 34% опрошенных россиян, у 38% - ухудшилось. Из результатов исследования Nielsen следует, что за последние 5 лет у респондентов из России выросли расходы на еду, электронику, одежду и оплату коммунальных счетов и, наоборот, снизилисьна развлечения и рестораны. Около 45% опрошенных и вовсе признались, что практически перестали путешествовать, тогда как мировой показатель находится на уровне 14%.

Впрочем, отмечают эксперты, интерес к премиальным товарам подогревается промоакциями.