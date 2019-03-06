Инфляция в феврале замедлилась до 0,4%

В феврале цены в РФ выросли на 0,4% после инфляции в 1% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась меньше прогнозов большинства аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,5%

6 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2019 года в России рост потребительских цен составил 0,4% после инфляции 1% в январе, 0,8% в декабре, 0,5% в ноябре и в 0,4% в октябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 1,5%

В феврале 2018 годасоставила 0,2%, в январе-феврале - с начала года - 0,5%

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,8%, непродовольственные товары - на 0,3%. Цены на услуги выросли на 0,2%.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 5,2% после 5,0% в январе.

В феврале в 9 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,8% и более. Самый заметный прирост цен отмечен в Чукотском автономном округе - 2,0% в результате увеличения цен на продукты питания на 4,0%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года - 101,6%), в Санкт-Петербурге - 100,4% (с начала года - 101,5%).

Инфляция оказалась чуть меньше прогнозов аналитиков, ожидавших годовой рост потребительских цен на 0,5%. Годовую инфляцию эксперты прогнозировали на уровне 5,3%.

Прогноз по инфляции на 2019 год на фоне достаточно оптимистичных (по сравнению с ожиданиями) января и февраля даже незначительно снизился до 4,7% с 4,8% по опросу месяц назад.

Минэкономразвития сохранило прогноз инфляции в РФ в 2019 году на уровне 4,3%. Ведомство ожидает, что инфляция, которая по итогам февраля выросла в годовом выражении до 5,1%, уже в январе 2020 г опустится ниже 4%.

Инфляция в России, согласно декабрьскому прогнозу ЦБ, по итогам 2019 года составит 5,0-5,5%.

В феврале по-прежнему наибольший рост цен отмечался на плодоовощную продукцию. Так, помидоры стали дороже на 16,6%, огурцы - на 14,8%, капуста белокочанная - на 8,4%, лук репчатый - на 5,0%. В то же время цены на апельсины снизились на 4,4%, лимоны - на 2,3%.

На все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий отмечалось повышение цен. Наиболее заметно подорожало пшено - на 7,2%, крупы овсяная, перловая и манная - на 2,0-2,2%, крупа гречневая и вермишель - на 1,6%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров отмечалось увеличение цен на муку пшеничную на 2,0%, баранину - на 1,5%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), филе рыбное - на 1,2%, мясо индейки, молоко стерилизованное, йогурт, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кондитерские изделия - на 0,9-1,1%.

Вместе с тем снизились цены на мясо кур на 1,3%, свинину - на 1,2%, рыбу мороженую разделанную лососевых пород, кальмары мороженые, икру лососевых рыб отечественную, национальные сыры и брынзу, водку и коньяк - на 0,2-0,5%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за февраль текущего года выросли на 0,1%.

Бензин за февраль подешевел на 0,2%.

В феврале среди наблюдаемых непродовольственных товаров заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 3,0% подорожали свежесрезанные цветы, на 2,5% - кирпич, на 0,8-1,4% - миксеры, блендеры, часы, печатные издания, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, спички, мыло, еврошифер, отдельные виды мебели, галантереи, парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров.

Одновременно на 4,5% снизились цены на газовое моторное топливо, на 0,3-1,0% - на телевизоры, мониторы для настольного компьютера, смартфоны, флеш-накопители USB, отдельные виды зимней верхней одежды, обуви, трикотажных изделий.