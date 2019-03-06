Новые американские санкции могут ударить по газовой отрасли

6 марта. FINMARKET.RU - В конце февраля конгрессопубликовал законопроект "О защите безопасности США от агрессии Кремля" (DASKA). Документ дополняет действующий с 2017 г. закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). По нему 6 апреля 2018 г. США ввелипротив ряда российских физических и юридических лиц. Среди них оказались Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска и ряд принадлежащих им компаний. Американцам запрещено вести бизнес с фигурантами санкционных списков. А резиденты из других юрисдикций за существенные транзакции с ними могут сами попасть под санкции, пишут "Ведомости".

напрямую упоминается в законопроекте лишь применительно к СПГ-проектам, которыереализует за рубежом. Документ предусматривает санкции за участие в новых проектах по добыче сырой нефти в России. Но в США термин crude oil включает в себя не только нефть. Еще в конце 2014 г. американское Бюро промышленности и безопасности (BiS) постановило, что под ним подразумевается в том числе газовый конденсат. Эта же классификация позднее легла в основу определений, используемых американским Управлением энергетической информации (EIA).

В России за редким исключением нет исключительно газовых месторождений. На подавляющем большинстве вместе с газом добывается и газовый конденсат.

Наибольший риск санкции могут представлять для игрока № 2 на российском газовом рынке - "Новатэка". Компания сделала ставку на ускоренное строительство заводов по сжижению природного газа. Пока построен первый - "Ямал СПГ" мощностью 17,4 млн т в год. Следующий проект, "Арктик СПГ - 2", "Новатэк" планирует запускать в 2023-2025 гг. А к 2030 г. компания рассчитывает построить еще до трех технологических линий на базе других месторождений полуостровов Ямал и Гыдан, говорил предправления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Мы не видим возможного негативного воздействия при введении обсуждаемых санкций", - сообщал "Ведомостям" представитель "Новатэка" 14 февраля после внесения законопроекта в конгресс США.

Хотят ли США ввести санкции на добычу газового конденсата или хотели ограничиться только нефтью? Ответа на этот вопрос нет. Представители соавторов документа - сенаторов Линдси Грэма и Боба Менендеса не ответили на запрос "Ведомостей". Так же поступили и в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAС).

В отсутствие четкого определения уточнения могут дать только OFAC и госдеп США, комментирует юрист специализирующегося на нефтегазовой отрасли американского агентства K&L Gates Джеффри Оренштайн. Но не исключено, что регуляторы не предоставят разъяснений, отмечает он: "Широта и неопределенность терминов могут быть гораздо более эффективными с точки зрения достижения целей законопроекта". "

По духу документа под ограничения должны попасть только нефтяные проекты, но в теории под них можно подвести и газовые месторождения, соглашаются директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко и директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. СПГ - единственная точка роста для российской нефтегазовой сферы, указывает Д.Маринченко. Самостоятельно строить такие заводы Россия пока не научилась. Принятие законопроекта обернется тем, что иностранным партнерам в российских СПГ-проектах, в том числе в "Арктик СПГ - 2", возможно, придется получать дополнительные разъяснения от OFAC, продолжает эксперт. Впрочем, М.Белова уверена, что газу ничего не грозит.