Судебные приставы не вправе принимать наличные

6 марта. FINMARKET.RU - Федеральная служба судебных приставов официально напомнила: сотрудники ведомства не вправе принимать наличные в счет погашения долга. Чтобы расплатиться, надо положить деньги на специальный счет, пишет "Российская газета"

На официальном сайтеоткрыт раздел по противодействию коррупции, а безналичный расчет по долгам - прежде всего антикоррупционная мера.

"Законный ход исполнительного производства не предусматривает передачи или перевода работнику ФССП России денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав", напомнили в ведомстве.

Должник может перевести деньги на депозитный счет того подразделения службы судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Сделать это можно с помощью электронных платежных систем прямо на сайте ведомства. Или - через банк. Кроме того, деньги можно перечислить напрямую на счет взыскателя.

Банковские реквизиты рекомендуется проверять, они будут указаны в постановлении о возбуждении исполнительного производства. Если же кто-то, представляясь приставам, попросит наличные или предложит бросить деньги на карту, должника это должно насторожить.

"Специальная памятка рассказывает, как себя вести и куда обратиться, если гражданин столкнулся с проявлениями коррупции. Кроме того, в разделе доступным языком с описанием конкретных ситуаций разъяснены положения законодательства в сфере противодействия коррупции", - пояснили в пресс-службе ФССП России.