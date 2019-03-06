Правительство готовит оценку налоговой нагрузки на отрасли промышленности

6 марта. FINMARKET.RU - В феврале-марте у вице-премьера Дмитрия Козака прошла серия совещаний, посвященных проекту методики оценки фискальной нагрузки в промышленности, пишет "Коммерсант". К 15 марта в правительстве ожидается финальный вариант методики Минэкономразвития, до 15 апреля ФНС, не нарушая режим налоговой тайны, в агрегированном виде представит Минэкономразвития данные для вычисления конкретных показателей фискальной нагрузки, а 15 мая Белый дом получит от Минэкономразвития (совместно с Минэнерго, ФАС, ФНС и Минфином) официальную оценку разницы в фискальной нагрузке различных отраслей промышленности в России.

Последний раз тема дифференциации налоговой нагрузки обсуждалась осенью 2018 года. Тогда стало известно о письме помощника президента Андрея Белоусова президенту Владимиру Путину - оно обращало внимание на получение рядом крупных холдингов конъюнктурных доходов и разницу в налоговой нагрузке на отрасли. Обсуждение письма и сверхжесткой реакции на него Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) имело обширные последствия. Сама идея "принуждения к инвестициям" на базе концепции несправедливого распределения налоговой нагрузки в отраслях официально отвергнута всеми, вплоть до Владимира Путина.

Расчеты Минэкономразвития показали, что наибольший уровень фискальной нагрузки в РФ приходится на нефтегазовую отрасль, поэтому из предложенной формулы сразу изъяты НДПИ (как рентный платеж) и НДС (как косвенный налог). Минэнерго также настаивает на исключении из оценки акцизов (как косвенных же налогов), а также совместно с Минфином, который и сейчас стоит на этой позиции, расходов на услуги госмонополий.

Главное - однозначного взаимного соответствия между добавленной стоимостью и глубиной переработки продукции нет, и рассчитывать фискальную нагрузку как отношение "валовой добавленной стоимости" к части налогов некорректно - лучше, как инвесторы, оценивать посленалоговые доходности отраслевых проектов, поскольку у инвестора всегда есть инвестальтернативы в других отраслях (и, отметим, в финансовых инструментах). Есть проблемы и с учетом амортизации (в частности, нематериальных активов - амортизация рассматривается Минфином скорее как явление отчетности, а не как физический процесс), и с понятиями "добавленная стоимость" и "операционная выручка", не вполне совместимыми со стандартами МСФО, на которых основана оценка.

ФНС давно использует этот показатель во внутренней практике - он позволяет вычислять агрессивную налоговую оптимизацию. Ведомство Антона Силуанова замечает также, что оценка фискальной нагрузки принципиально зависит от того, для чего она нужна. В переписке прямо не задается вопрос о том, зачем Дмитрию Козаку и правительству после 15 мая потребуются такие цифры, но Минпромторг, например, прямо упоминает возможность правительства оценивать "целесообразность" изменения налогообложения отраслей, хотя официальной позицией является "мораторий" на изменение налогов до 2024 года. Отчасти же о целях расчетов можно судить по показателям, обсуждавшимся Минэкономразвития в приложениях к методике: это "доходность на активы", CAPEX/EBITDA, "дивиденды в валовой добавленной стоимости за вычетом" налогов, "чистый долг/EBITDA": идея "стимулирования инвестиций" все же не умерла, хотя и отвергнута официально, отмечает "Коммерсант".