Россияне пессимистично оценивают ситуацию на рынке труда

6 марта. FINMARKET.RU - Российские работники пессимистично настроены по отношению к перспективам собственного трудоустройства -по итогам первого квартала 2019 года оценил HeadHunter. Для этого портал по поиску работы рассчитал "индекс самочувствия" работников, который отражает оценку нынешнего состояния и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти параметров, учитывающих перспективы как поиска новой, так и продолжения нынешней работы, пишет "Коммерсант"

В целом по итогам 1-го квартала индекс самочувствия соискателей потерял еще 0,02 пункта и составил -0,07. Лучше других себя ощущают сотрудники, занятые в туристической и гостиничной сфере, а также в сфере продаж. Наименее уверены в трудовых перспективах представители банковской сферы: совокупный индекс самочувствия в этой области снизился на 0,03 пункта по сравнению с четвертым кварталом.

В региональном разрезе наиболее пессимистичны ожидания от следующего квартала в Северо-Западном федеральном округе, наиболее оптимистичны - в Дальневосточном. Основной вклад в снижение индекса самочувствия вносит входящий в его состав и продолжающий падать индекс критичности поиска работы. Еще в третьем квартале 2018 года он составлял -0,4, сейчас же он опустился до отметки -0,46. Более других нуждаются в новой работе представители банковской сферы (-0,5), менее критичен поиск работы в IT (-0,3).

Оценка стабильности ситуации на нынешнем рабочем месте, несмотря на рост в 3-м квартале 2018 года, остается в тренде предыдущих полутора лет - 0,31 пункта. Меньше других опасаются сокращений занятые в сфере науки и образования (0,5), а наименее стабильно (0,2) чувствуют себя представители банковской сферы.

Оценка соискателями сложности поиска работы также стабильна уже два года: в третьем квартале 2015 года показатель составил -0,38, сейчас - -0,4. Индекс же готовности снизить зарплатные ожидания преодолел нулевую отметку и составил 0,04, что говорит о падающей готовности людей к понижению зарплат ради сохранения работы или трудоустройства. Меньше всего на это готовы пойти занятые в автомобильном бизнесе (0,17) и медицинской сфере, больше - в банковском секторе (-0,2). Индекс востребованности подработки среди сотрудников ожидаемо в такой ситуации растет незначительно (до -0,21).

Данные HeadHunter частично подтверждаются анализом рынка от агентства Kontakt InterSearch Russia, однако последнее оценивает самочувствие соискателей в целом более положительно. Как говорит управляющий партнер агентства Марина Тарнапольская, сейчас рынок труда вне испытывает потрясений ни в части изменения зарплат, ни в отношении численности персонала, и до конца этого года они вряд ли произойдут. Однако, по ее словам, на фоне общей стабильности становятся особенно важны локальные отраслевые различия - рост или спад в отдельных секторах экономики.