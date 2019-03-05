В правительстве намерены посчитать похищенное топливо

5 марта. FINMARKET.RU - Правительство создаст единую методику определения ущерба при хищениях газа. Она позволит бороться с незаконными врезками в газопроводы и, по словам экспертов, в перспективе выявлять крупные мошеннические схемы, схожие с теми, по которым действовал находящийся под следствием бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков. Ситуация с хищениями голубого топлива ухудшается: объемы украденного в 2018 году, по данным газовиков, существенно выросли, пишут "Известия".

Хищение газа из газопровода — уголовное преступление. Но доказать размер материального ущерба весьма проблематично, что порождает безнаказанность. Об этом "Известиям" заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин. В октябре прошлого года он в соавторстве с группой депутатов внес в Госдуму проект поправок в закон о газоснабжении. В соответствии с ними предлагается наделить правительство правом утверждать методику расчета ущерба, возникшего при несанкционированных подключениях к газовым сетям и приборам учета голубого топлива. Сенатор пояснил, что имеющаяся сейчас методика, разработанная в Минэнерго в 2015 году, не прошла регистрацию в Минюсте и может носить только рекомендательный характер. В свою очередь, источник в правительственных кругах отметил, что методические рекомендации Минэнерго уже не актуальны. Поэтому и возник вопрос о подготовке новой методики, которая в соответствии с законопроектом будет носить уже характер нормативного акта и иметь юридическую силу в суде.

Минэнерго недавно подготовило свой вариант законопроекта. Как сказали "Известиям" в ведомстве, этот вариант шире парламентского и касается не только методики расчета ущерба, но и вопросов привлечения к ответственности при хищениях газа из бесхозных газовых сетей — участков газопровода, чей собственник не определен. Предполагалось, что он будет рассмотрен правительством в начале апреля, но по решению вице-премьера Дмитрия Козака этот законопроект в феврале был снят с рассмотрения.

из газопроводов в России приобрели крупные масштабы, сообщили газете в "Газпром межрегионгазе". Причем если в 2017 году было выявлено 14 214 фактов самовольных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и похищено было газа на 2,2 млрд рублей, то в 2018 году таких фактов зафиксировано уже 23 907, а размер украденного оценивается в 2,9 млрд рублей.

Но еще на более крупную сумму было похищено газа через вмешательство в приборы учета — из-за манипуляций со счетчиками "Газпром" в 2018 году потерял 7,7 млрд рублей. Это десятикратный рост по сравнению с 2017 годом, отметили в "Газпром межрегионгазе". Эту цифру в компании объяснили в том числе и усилением своей работы в регионах по выявлению фактов вмешательств в работу счетчиков.