Минтранс усилит слежку за дальнобойщиками

5 марта. FINMARKET.RU - Минтранс собирается ужесточить требования к тахографам, которые устанавливаются на грузовики и автобусы для контроля режима труда водителей. Усилить контроль планируется и за деятельностью установщиков бортовых самописцев. Министерство, считают эксперты, готовится к новым правилам дорожного движения: уже разработаны поправки, согласно которым профессиональный водитель не сможет находиться за рулем более девяти часов в течение суток. Контролировать выполнение новых норм будут как раз тахографами, пишет "Коммерсантъ".

Минтранс в рамках процедуры оценки фактического воздействия (ОФЗ) проанализировал собственный приказ №36 2013 года с требованиями к тахографам — приборам для контроля режима труда и отдыха водителей. Требование оснащать транспортные средства бортовыми устройствами, напомним, распространяется на ИП и юрлиц, владеющих автобусами и грузовиками. За управление машиной без тахографа водитель может быть оштрафован на 1–3 тыс. руб., должностное лицо — на 5–10 тыс. руб. По данным Минтранса, 760 тыс. транспортных средств оснащено бортовыми устройствами.

Сейчас в приказе содержатся общие требования: тахограф должен быть оснащен датчиком движения, антеннами для приема сигнала ГЛОНАСС/GPS, сигналов мобильной связи. Аппарат должен уметь фиксировать скорость движения автомобилей, координаты, переключаться между режимами "отдых", "готовность" и "работа". При этом в Минтрансе указывают на недостатки действующей редакции приказа (отчет об ОФЗ размещен на regulation.gov.ru). Один из них касается мастерских, которые занимаются установкой и обслуживанием тахографов (сегодня их более 1,2 тыс.). Фирмы часто нарушают технологию, из-за чего приборы могут работать "некорректно", а измеряемые ими параметры "подвергаются сомнениям". Какой-либо ответственности за "ненадлежащее выполнение работ" установщики не несут, отмечают в Минтрансе. Перевозчик, как правило, не обладает профессиональными познаниями, чтобы понять, качественно ли выполнены работы, пояснил “Ъ” председатель ассоциации "Рустахоконтроль" Геннадий Мирошин.