От санкций в отношении РФ убытки несут все - Медведев

5 марта. FINMARKET.RU - ПремьерДмитрийзаявил, что не видит в странах ЕС энтузиазма по поводу антироссийских санкций: убытки несут все, а "воспитательный эффект" от них - нулевой.

"Какова была на самом деле главная цель этих санкций? Подорвать нашу экономику. Как видите, это попытка провалилась. Сегоднятолько тормозят развитие отношений с европейскими партнерами, не говоря уже об убытках, которые несут все", - сказал Д.Медведев в интервью газете Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Люксембург.

Он напомнил, что и Россия ввела ответные ограничения, которые "готова немедленно снять, как только другая сторона сделает первый шаг". "Но Евросоюз, как зачарованный, следует за США и продолжает из года в год продлевать свои санкции", - посетовал он.

Д.Медведев призвал: "Давайте будем откровенны: это действительно никому не нужно и не выгодно, да и "воспитательный эффект" - нулевой".

Премьер РФ назвал странной логику европейцев, считающих санкции против РФ невыгодным, но необходимым ответом на действия России в Крыму и на "Русскую весну" в Донбассе. Д.Медведев отметил: "Каждый имеет право на свои заблуждения, но я никак не могу согласиться с оценкой санкций как "необходимого ответа".

"Необходимого кому? Крымчанам, которые сделали свой осознанный и свободный выбор в рамках одной из самых демократичных процедур - на референдуме? Или русским на востоке Украины? Уверен, у них совершенно другой взгляд на так называемую мирную украинскую "зиму, лето и осень" - если продолжать ваш логический ряд в отношении "Русской весны" в Донбассе", - подчеркнул премьер РФ.

Он отметил, что, несмотря на гуманитарную помощь со стороны России, ситуация в Донбассе очень сложная: "Десятки тысяч людей практически в центре Европы в XXI веке живут в условиях энергетической и транспортной блокады, по сути - в условиях гуманитарной катастрофы".

Д.Медведев констатировал, что, "к сожалению, до полного урегулирования там пока далеко, в первую очередь из-за неконструктивной позиции киевских властей, которые, по всей видимости, и не собираются выполнять минские договоренности".

"А санкции действуют против России. Странная логика", - заключил он.

Премьер РФ отметил, что "и в целом в странах Евросоюза не видит никакого энтузиазма по поводу антироссийских санкций".

"Многие наши партнеры осознают всю бесперспективность этой линии. И очень важно, что Люксембург - одно из таких государств", - подчеркнул он.

Он назвал отношения между Россией и Люксембургом "классическим примером упущенных возможностей". "Санкционный режим, конечно, не помогает взаимовыгодной торговле и инвестициям. Классический пример упущенных возможностей, причем - и для России, и для Люксембурга, и для всего Евросоюза", - сказал Д.Медведев.

Он заверил, что "Евросоюз для нас был и остается важным торгово-экономическим партнером". "Несмотря на известные сложности и настойчивые попытки США замедлить развитие наших отношений, убежден, что объективных препятствий для конструктивного взаимодействия России и ЕС не существует. Мы настолько взаимоувязаны - исторически, культурно, экономически, географически, - что в конечном итоге у нас один путь - путь сотрудничества", - сказал премьер РФ.

Д.Медведев добавил, что именно с таким настроем он направляется в Великое Герцогство и рассчитывает на встречное движение со стороны люксембургских друзей.