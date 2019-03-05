Владельцы хостелов рискуют остаться без доходов

5 марта. FINMARKET.RU - В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов. Соответствующийкомитет Госдумы по жилищной политике вчера повторно подготовил ко второму чтению. Эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе, несмотря на то что правительство настаивало на мягких ограничениях, а государственно-правовое управление президента рекомендовало Госдуме учесть поправки Белого дома, пишет "Коммерсантъ".

"Владельцы хостелов, которые не на первых этажах, рискуют теперь остаться не только без бизнеса, но и без доходов,- cказала "Ъ" адвокат, член правления "Лиги хостелов" Наталья Петровская.- Значит, легальный бизнес из этой сферы уйдет, а его место сразу займет бизнес нелегальный".

Госдума одобрит сегодня во втором чтении законопроект, фактически запрещающий открыватьв многоквартирных домах. Вчера комитет Госдумы по Жилищной политике повторно подготовил его ко второму чтению. Напомним, законопроект, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года, принят в первом чтении в октябре того же года, но его второе чтение постоянно откладывалось. В последний раз Госдуме пришлось отложить второе чтение после того, как государственно-правовое управление президента рекомендовало нижней палате учесть позицию Белого дома. Правительство предлагало компромиссный вариант: разрешить создание хостела в приватизированной квартире при согласии на это квалифицированного большинства собрания собственников и отсутствии возражений у соседей. После этого лидеры четырех думских фракций обсудили законопроект о хостелах с премьером Дмитрием Медведевым 25 февраля. Как заверил тогда глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, премьер поддержал жесткую позицию депутатов.

В итоге думский комитет по жилищной политике согласился ко второму чтению лишь дополнить ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса новой строкой: "Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению". Полпред правительства в Госдуме Александр Синенко вчера отказался комментировать "Ъ" ситуацию с законопроектом о хостелах.