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05 марта 2019 года 08:37
Владельцы хостелов рискуют остаться без доходов
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Александр Зеликов/ТАСС
5 марта. FINMARKET.RU - В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по жилищной политике вчера повторно подготовил ко второму чтению. Эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе, несмотря на то что правительство настаивало на мягких ограничениях, а государственно-правовое управление президента рекомендовало Госдуме учесть поправки Белого дома, пишет "Коммерсантъ". "Владельцы хостелов, которые не на первых этажах, рискуют теперь остаться не только без бизнеса, но и без доходов,- cказала "Ъ" адвокат, член правления "Лиги хостелов" Наталья Петровская.- Значит, легальный бизнес из этой сферы уйдет, а его место сразу займет бизнес нелегальный". Госдума одобрит сегодня во втором чтении законопроект, фактически запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах. Вчера комитет Госдумы по Жилищной политике повторно подготовил его ко второму чтению. Напомним, законопроект, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму в сентябре 2015 года, принят в первом чтении в октябре того же года, но его второе чтение постоянно откладывалось. В последний раз Госдуме пришлось отложить второе чтение после того, как государственно-правовое управление президента рекомендовало нижней палате учесть позицию Белого дома. Правительство предлагало компромиссный вариант: разрешить создание хостела в приватизированной квартире при согласии на это квалифицированного большинства собрания собственников и отсутствии возражений у соседей. После этого лидеры четырех думских фракций обсудили законопроект о хостелах с премьером Дмитрием Медведевым 25 февраля. Как заверил тогда глава фракции "Единой России" Сергей Неверов, премьер поддержал жесткую позицию депутатов. В итоге думский комитет по жилищной политике согласился ко второму чтению лишь дополнить ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса новой строкой: "Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению". Полпред правительства в Госдуме Александр Синенко вчера отказался комментировать "Ъ" ситуацию с законопроектом о хостелах.
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Ключевые слова: РФ, хостелы, законопроект
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Istina 05.03.2019
"Владельцы хостелов, которые не на первых этажах, рискуют теперь остаться не только без бизнеса, но и без доходов,- cказала "Ъ" адвокат, член правления "Лиги хостелов" Наталья Петровская... Без дохода останутся организации, управляющие МКД, независимо от формы собственности.Прямой выгодоприобретатель - организация, управляющая МКД.
Fedor 05.03.2019
Запрет на использование жилья не по его прямому назначению в многоквартирном доме без согласия всех собственников должно быть запрещено законодательно. Причем процедура получения этого согласия должна быть чётко описана. Это должно касаться и сдачи жилья в аренду.
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