В России собираются выдавать сертификаты на обучение цифровым навыкам

4 марта. FINMARKET.RU - В этом году россиянам начнут выдаватьнацифровым навыкам. На первом этапе их получат 5 тысяч человек. Как показал опрос Аналитического центра НАФИ и АНО "Цифровая экономика", в улучшении своих навыков в сфере информационных технологий заинтересована в основном молодежь, пишет "Российская газета"

Персональные цифровые сертификаты - это стимулирующие выплаты, которые государство будет выделять на освоение гражданами базового программирования, основ работы с данными или коммуникации в современных цифровых средах. У россиян появится возможность формировать индивидуальные траектории развития на основе персональных профилей. С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн-режиме или очно, обратившись в организацию, предоставляющую образовательные услуги, которые отвечают потребностям экономики нового типа.

Как рассказали "РГ" в АНО "Цифровая экономика", для получения сертификата нужно будет направить электронную заявку специализированному оператору и при желании пройти тестирование для формирования персонального профиля компетенций. Сделать это в 2019 году смогут жители регионов, выигравших заявку на апробацию системы, а впоследствии и все остальные.

По словам директора по направлению "Кадры и образование" АНО "Цифровая экономика" Андрея Сельского, использовать сертификаты можно будет на дополнительное профобразование, соответствующее критериям, которые сейчас прорабатываются. Планируется, что к концу 2024 года обучение с использованием цифровых сертификатов пройдут миллион граждан, отметил А.Сельский.

Эксперты уверены, что программы обучения с помощью цифровых сертификатов будут востребованы россиянами. Согласно опросу, каждый второй житель страны хочет улучшать свои знания в сфере IT. Более половины граждан (57%) отметили, что если бы они были знакомы с IT-технологиями на более высоком уровне, то смогли бы найти лучший вариант трудоустройства.

Сегодня уровень цифровой грамотности россиян - 52 пункта из 100. Но чтобы желающих повысить свою цифровую грамотность было больше, необходимо разработать средства мотивации, считает заместитель гендиректора НАФИ Тимур Аймалетдинов.