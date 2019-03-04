Ритейлеры опасаются дефицита спиртного

4 марта. FINMARKET.RU - Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. В разных регионах страны зафиксировано уже около десятка случаев, когдавременно лишались возможности продаватьиз-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП, рассказали "Известиям" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В ассоциации опасаются, что приостановки лицензий начнут принимать массовый характер. Перерывы в торговле спиртным у ритейлеров могут достигать одной-двух недель.

С 1 января вступили в силу изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Согласно поправкам, региональные власти могут использовать систему казначейства ГИС ГМП, чтобы отслеживать неоплаченные штрафы торговых компаний. Речь идет о санкциях за нарушения в алкогольной сфере. Если они будут обнаружены, чиновники, выдавшие лицензию на продажу спиртного ритейлеру, обязаны приостановить ее действие, а магазин — полностью прекратить торговлю алкоголем.

По словам заместителя исполнительного директора АКОРТ Владимира Ионкина, торговые сети уже столкнулись с ошибками системы. Например, штрафы, погашенные еще два года назад, могут «висеть» в ГИС ГМП как неоплаченные, из-за чего лицензии оперативно приостанавливаются. В итоге у компаний уходит много времени на то, чтобы представить доказательства оплаты. Пока проблема не стала масштабной — местные власти стараются активно не пользоваться правом на приостановку лицензий. Но ситуация может обостриться, ведь регуляторы должны исполнять свои обязанности, отметил В.Ионкин.

По данным Росалкогольрегулирования, сегодня в стране 250 тыс. магазинов легально продают спиртное. Ритейлеров могут ждать существенные потери: на алкоголь приходится 20–40% товарооборота магазина, отметили в АКОРТ.

В конце 2018 года сети уже обращались в Минфин. Торговые компании предложили ведомству дать им доступ к ГИС ГМП, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на появляющуюся в системе информацию. Они также просят министерство предусмотреть положение, по которому власти будут приостанавливать лицензии только через 10 дней после выявления неоплаченного штрафа. Этот срок компаниям нужен, чтобы разобраться, действительно у них есть долги или речь идет об ошибке.

В пресс-службе «Магнита» «Известиям» сообщили, что розничная сеть еще не сталкивалась с подобными проблемами, но видит серьезные риски их возникновения из-за возможных ошибок в системе.

В столичном департаменте торговли и услуг знают об этой проблеме, заявил изданию глава ведомства Алексей Немерюк. Однако он подчеркнул, что в Москве еще ни одна компания не столкнулась с приостановкой лицензии.