Для гаражей готовят амнистию

4 марта. FINMARKET.RU - Стать владельцем гаража и земли под ним станет проще. Власти готовят новую амнистию для недвижимости - на этот раз для объектов гаражного назначения, пишет "Российская газета".

Главная задача законопроекта, как подчеркивают в минэкономразвития, дать возможность гражданам, не имеющим документов на, оформить их в собственность и приобрести участок под ними.

Сегодня в Едином государственном реестре юрлиц зарегистрированы 36,9 тысячи гаражно-строительных кооперативов, а на кадастровый учет поставлено свыше 5,6 миллиона гаражных объектов. При этом количество существующих, но не оформленных в установленном порядке гаражей значительно больше. А права собственности на свои гаражи россияне вообще не спешат оформлять. Да и вообще в нашем законодательстве нет таких понятий, как "гараж" и "гаражно-строительный кооператив".

"Упрощение процедуры оформления в собственность гаражей - это, прежде всего, возможность узаконить легально возведенные комплексы", - подчеркивает первый зампредседателя Московской областной Думы Никита Чаплин. - Важно, что оно планируется применять только к гаражным кооперативам, которые пользуются земельным участком на законных основаниях, а не на те гаражи, которые были самовольно поставлены на дворовых территориях. Сегодня в связи с отсутствием в N218-ФЗ "О госрегистрации недвижимости" определения гаражей узаконить их можно только в суде. Это сильно ограничивает права владельцев: сделка купли-продажи бокса в гаражном кооперативе не регистрируется в Росреестре, а фиксируется в членской книжке: прежнего собственника исключают из членов гаражного кооператива и указывают фамилию нового. Отсутствие документов не позволяет легализовать и сдачу гаража в аренду, оформить завещание, договор дарения. Отсутствие права собственности не дает возможности застраховать имущество, получить ипотечный кредит на покупку гаража. Защитить свои права в суде при столкновении с недобросовестным продавцом либо в случае изъятия земельного участка и сноса гаражей также сложно".

По словам Чаплина, с подобными проблемами сталкиваются более 70 процентов владельцев гаражей. Устранить этот пробел в законодательстве можно только одним способом - максимально упростить регистрацию права собственности на гаражи.

Как отмечает "РГ", законопроект предусматривает оформление права собственности в упрощенном порядке по двум документам. Необходимо будет предоставить документ о предоставлении земельного участка гаражно-строительному кооперативу и документ, подтверждающий факт внесения паевого взноса на строительство гаража. Для регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет понадобится также оформить технический план на индивидуальный гараж, гаражный бокс или машино-место.