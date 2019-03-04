В Москве и Петербурге появятся экологические зоны

4 марта. FINMARKET.RU - В октябре 2018 года президентский Совет по правам человека выработал рекомендации по борьбе с загрязнением воздуха в столичном регионе. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу, МВД, Минпромторгу, Минприроды, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга подготовить к 4 марта "дорожную карту" по введению в городах зон, куда запретят проезжать транспортным средствам с низким экологическим классом.

В Минтрансе "Коммерсанту" рассказали, что подготовили проект такого плана и сейчас он находится на согласовании ведомствами. Власти Москвы и Санкт-Петербурга должны будут сами определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии, пояснили в пресс-службе ведомства.

"Вопрос по вводу ограничений автомобилей по экоклассу — сложный, требующий внимательного изучения,— заявили изданию в пресс-службе департамента транспорта Москвы.— На первом этапе должны рассматриваться ограничения прежде всего для движения грузового транспорта и автобусов, особенно в жилых районах и природоохранных зонах». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга “Коммерсанту” рассказали, что необходимо "провести дополнительные исследования на предмет установления оптимальных территориальных границ пилотной зоны".

По сведениям газеты, к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона. Указатель был введен в ПДД в июле 2018 года, но нигде еще не применялся: цифра на нем означает экологический класс двигателя автомобилей ("Евро-0", "Евро-1", "Евро-2", "Евро-4" и т. д.), которым можно проезжать. Сегодня для нарушителей требований этого знака применяется штраф 500 руб., но в Минтрансе предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией (какой — пока неизвестно).

Еще один пункт плана касается машин, в документах к которым нет данных об экологическом классе. Сведения эти начали записывать в паспорта транспортного средства (ПТС) в 2008–2011 годах. В России зарегистрировано более 20 млн машин возрастом старше десяти лет, это 30% всего автопарка, все они почти наверняка без экологического класса: непонятно, как быть, если такой автомобиль проедет под камерой в чистую зону. Минпромторг должен будет к октябрю разработать «упрощенный порядок» присвоения класса для старых машин.

Сама идея ограничений по выхлопу, "может быть, и неплохая", отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков., но "на практике ее извратят так, что по Москве условно старым автомобилям вообще запретят ездить".