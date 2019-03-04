Нефтяники потеряли с начала года 55 млрд рублей из-за налогового маневра

4 марта. FINMARKET.RU - Налоговый маневр с начала года принес нефтяникам 55 млрд руб. убытков, подсчитала Vygon Consulting, из-за того что они поставили топливо не на внешний, а на внутренний рынок. На совещании 7 марта с куратором отрасли вице-премьером Дмитрием Козаком нефтяные компании попросят исправить ситуацию, чтобы уменьшить потери, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. В частности, они попросят изменить способ, которым рассчитывается компенсация из бюджета поставок топлива на внутренний рынок.

Формула компенсации написана в правительстве в 2018 г.: бюджет возвращает 60% разницы между экспортными ценами на топливо и ценой отсечения - определена в 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. за 1 т дизтоплива. Предполагалось, что это покроет часть недостачи от продажи топлива на внутреннем рынке: в 2019 г. бюджет уплатит нефтяникам 124 млрд руб.

Но предложенная формула компенсации оказалась неэффективной: в январе 2019 г. внутренние цены на бензин были ниже цены отсечения и - по формуле - производителям бензина пришлось уплатить в бюджет 10 млрд руб., подсчитала Vygon. Нефтяники доплачивают бюджету за поставки бензина на российский рынок, признавал и представитель Минэнерго, но не называл цифру. Февраль ничего не изменил: нефтяники заплатят бюджету 4,7 млрд руб., подсчитал аналитик Vygon Евгений Тыртов.

За продажу дизтоплива на внутреннем рынке в январе нефтяники компенсацию получили - 10,5 млрд руб. - и еще 15,3 млрд руб. получат за февраль. Всего компенсация позволила нефтяникам снизить убыток на 20% (или 11,1 млрд руб.) - он составил 43,9 млрд руб. "А предполагалась компенсация 60%", - напоминает Е.Тыртов.

Фиксированную цену отсечения при расчете компенсации за поставку на внутренний рынок надо заменить плавающей, это компенсирует убытки нефтяникам, говорят источники "Ведомостей". Нефтяники предлагают учитывать курс доллара, цену нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке, знает собеседник, близкий к одному из будущих участников встречи у Д.Козака.

"Новая система налогообложения нефтепереработки стала настолько сложной, что понять, как она работает, можно только ретроспективно", - считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: до реформы в отрасли не было единого понимания, как налоговый маневр повлияет на рентабельность нефтепереработки.