Доходность НПФ может опуститься ниже инфляции

4 марта. FINMARKET.RU -частных фондов от инвестирования пенсионных накоплений населения может быть снижена по итогам 4-го квартала 2018 года до 5,22%, говорится в исследовании АНПФ и НИФИ. Для сравнения: в 3-м квартале прошлого года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) заработали будущим пенсионерам в среднем 5,42%, пишут "Известия".

Перспективы 1-го квартала 2019 года выглядят еще менее позитивно. Участники исследования ожидают снижения доходности до 5,12%, что будет меньше возможного уровня инфляции. Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозировала, что в конце марта рост цен в годовом выражении достигнет 5,5–6%. Таким образом, будущие пенсии россиян начнёт съедать инфляция.

Прибыль фондов может оказаться даже ниже, чем у государственной управляющей компании ВЭБа, которая инвестирует деньги «молчунов» (граждан, не выбравшихдля накоплений). Так, по итогам 2018 года по расширенному портфелю накоплений ВЭБ приумножил деньги будущих пенсионеров на 6,07%, в III квартале доход составил 5,89%, что также больше, чем у частных фондов. Данные об инвестировании НПФ за весь прошлый год появятся в апреле.

Снижение доходности может стать преградой на пути привлечения в частные фонды новых клиентов, отмечается в исследовании. Помешать переходу будущих пенсионеров в НПФ может и вступивший в силу закон, согласно которому граждан должны предупреждать о потере их инвестдохода, если они меняют фонд, пробыв клиентом предыдущего менее пяти лет.

Россияне действительно стали реже менять негосударственные фонды. По данным ПФР, за 11 месяцев 2018 года граждане подали менее 1,5 млн заявлений о смене НПФ. Для сравнения: в предыдущие пять лет Пенсионный фонд получал не менее 6 млн таких заявок ежегодно. В ПФР в ответ на запрос «Известий» уточнили, что данных об утраченном инвестдоходе за прошлый год еще нет. По итогам переходной кампании 2017 года Пенсионный фонд оценивал потери граждан в 33,9 млрд рублей, по результатам 2016 года — в 27,1 млрд рублей. ВЭБ ранее сообщал, что из-за досрочных переходов в 2018 году «молчуны» потеряли 10 млрд рублей.

В следующем году планируется запустить новую, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) накопительную систему — она появится вместо замороженной с 2014 года. Предполагается, что граждане, которые выбрали НПФ или ВЭБ, должны ежемесячно отчислять определенный процент от своей зарплаты. Эти деньги будут принадлежать конкретному человеку и уже не смогут быть заморожены.