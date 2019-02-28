Минстрой разработал критерии освобождения застройщиков от новых правил

28 февраля. FINMARKET.RU - Минстрой определил критерии, по которымсмогут продолжить работу с привлечением средств дольщиков напрямую. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале правовых актов.

Минстрой предлагает освободить от перехода на эскроу-счета проекты застройщиков с тридцатипроцентной готовностью, а также с 10% площадей, проданных по договорам долевого участия (ДДУ). Работать по-старому смогут и застройщики, участвующие в московской реновации или достраивающие объекты других девелоперов. Эксперты полагают, что этими критериями не смогут воспользоваться те, кто в них действительно нуждается — необходимы механизмы, позволяющие проблемным застройщикам разморозить свои стройки и вернуть право на работу с ДДУ. С другой стороны, многие застройщики смогут под них подстроиться, чтобы сохранить привычные условия работы, пишет "Коммерсантъ".

Газета напоминает, что с 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на систему так называемых эскроу-счетов — они не смогут получать средства дольщиков напрямую, деньги будут зачисляться на специальный банковский счет, а девелоперы будут финансировать строительство за счет кредитов. Такая система является одним из способов отказа от долевого строительства. С июля 2018 года застройщики могли перейти на механизм эскроу-счетов добровольно. Однако они отнеслись к такой возможности без энтузиазма и начали массово оформлять разрешения на строительство новых объектов. Процесс же подачи заявок на проектное финансирование идет медленно — на 11 февраля в банки поступило всего 275 таких заявок. Тормозит реформу еще и то, что часть застройщиков не подпадает под критерии проектного финансирования — Минстрой заявлял, что около 30% проектов находятся в "красной зоне" кредитоспособности. Для того чтобы такие объекты не пополнили список проблемных, в Белом доме решено вывести часть строек из-под новых требований.

Как следует из документа, снижено требование по степени готовности будет для проектов комплексного освоения территории (коэффициент 0,5) и для проектов застройщиков, включенных в перечень системообразующих организаций (0,2). Кроме того, избежать перехода на эскроу-счета смогут девелоперы, участвующие в московской реновации или достраивающие дома за обанкротившимися застройщиками.