Инфраструктуру цифрового профиля россиянина запустят до конца ноября

28 февраля. FINMARKET.RU - До конца ноября в России планируют запустить в опытную эксплуатацию инфраструктуру цифрового профиля российского гражданина. Она будет аккумулировать в себе информацию о паспортных данных, свидетельстве о рождении, ИИН, водительских правах, месте проживания, работы, собственности.

Подготовка к проекту начнется с 1 мая 2019 года. Именно в это время должен стартовать эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся на государственных информресурсах. А завершится работа 31 марта 2020 года. Такие даты прописаны в проект постановления, которые разработало Минкомсвязи, пишет "Российская газета"

Цифровой профиль и цифровая аналитическая платформа станут одними из основных компонентов национальной системы управления данными.

Кроме ЦБ и "Ростелекома", как единственного оператора портала госуслуг, в проекте могут принять участие крупные кредитные организации. Принять участие в эксперименте, как отмечается в проекте постановления, рекомендовано Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Росбанку, Акционерному коммерческому банку содействия коммерции и бизнесу, Совкомбанку, Промсвязьбанку, Газпромбанку.

В рамках эксперимента планируется создать единую систему идентификации и аутентификации, которая обеспечит доступ к сведениям о гражданах в базах госорганов, включая платформу. В ней планируется открыть сервис, который позволит гражданину управлять своим согласием на обработку персональных данных в рамках цифрового профиля.

В рамках Национальной системы управления данными (НСУД) предполагается создание взаимоувязанных механизмов обработки данных в государственных и муниципальных информационных системах, установление единства форматов и атрибутов данных и применение единых требований к управлению данными. Речь идет не только об их актуальности и систематизации, но и о технических требованиях по кодированию, качеству и безопасности данных.

Когда именно заработает система в полной мере, говорить рано, так как сейчас пока недостаточный уровень доступности, качества и актуальности государственных данных, необходимых для полного перехода на цифровой профиль. Отсутствует инфраструктура, которая может обеспечить унифицированный, безопасный, быстрый и удобный обмен данными между всеми участниками.

Нет пока стандартов и решений в сфере информационной безопасности, в том числе криптографии для обеспечения безопасного обмена данными между государственными органами и коммерческими компаниями, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.