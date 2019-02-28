Электронные кошельки войдут в систему быстрых платежей

28 февраля. FINMARKET.RU - Крупные электронные платежные сервисы (электронные кошельки) "Яндекс.Деньги" и WebMoney проявили интерес к подключению к СБП, пишут "Известия", ссылаясь на компании. А сервис "МТС Деньги" уже готов к нему подключиться в третьем квартале 2019-го, рассказали там. В "Яндекс.Деньгах" заявили, что оценивают такую возможность. Директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе отметил, что компания готова рассмотреть вопрос о присоединении к СБП, когда проект выйдет за рамки тестового. Примечательно, что сервис WebMoney на днях присоединился к системе моментальных денежных переводов по номеру телефона Сбербанка.

В НСПК, которая является операционным платежным и клиринговым центром СБП, "Известиям" подтвердили, что со стороны электронных платежных сервисов есть интерес к платформе, и некоторые уже подали заявки на подключение к ней. Какие именно электронные кошельки уже готовы присоединиться к системе ЦБ, в НСПК не уточнили. В Банке России также не ответили на вопрос "Известий" о том, рассматривает ли регулятор возможность подключения таких сервисов к системе. В компании QIWI, предоставляющей сервис "QIWI Кошелек», не ответили на вопрос газеты о планах по подключению к СБП.

Пилотный проект, в рамках которого 12 банков испытывали систему на ограниченном числе клиентов, завершился 28 февраля. Начиная с этого дня сервисом могут воспользоваться абсолютно все клиенты финансовых организаций, работающих с СБП. Подключиться к системе планируют еще 100 кредитных организаций.

Если к Системе быстрых платежей присоединятся электронные кошельки, то люди смогут оперативно пополнять их с банковских счетов и карт, отметил председатель правления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов, цитируемый "Известиями". Впрочем, он указал, что доля расчетов через такие сервисы значительно ниже, чем объем P2P-переводов банков, поэтому уровень конкуренции между кредитными организациями и платежными системами останется прежним. Однако подключение кошельков к СБП сделает оборот безналичных денег более удобным и комфортным для клиентов.