Ритейлеры просят ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard

28 февраля. FINMARKET.RU - Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке. Заявление поступило в ФАС 25 февраля, закон отводит на его рассмотрение до трех месяцев, сказал представитель службы, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с документом, ассоциации подтвердили его подлинность.

Они недовольны размером межбанковской комиссии (интерчейнджем), который устанавливают платежные системы, следует из заявления. Эту комиссию банк, обслуживающий торговую точку, – эквайер – платит банку, выпустившему карту. Как правило, ее размер устанавливается как процент от суммы операции и зависит от типа торговой точки и категории. За счет получаемой комиссии эмитенты окупают затраты на выпуск и обслуживание карт, программы лояльности, инвестируют в новые сервисы и безопасность.

На интерчейндж приходится в среднем 70% «торговой уступки» – итоговой стоимости эквайринга, которую торговая точка платит банку за прием карт, пишут заявители.

Их не устраивает, что при оплате картами в разных торговых точках платежные системы устанавливают разный интерчейндж, и они считают это дискриминацией по отраслевому признаку. Сам размер интерчейнджа торговцы считают излишне высоким и не оправданным в условиях достаточно развитого рынка.

Размер интерчейнджа определяется исходя из цели сделать платежные карты более интересным, доступным и безопасным инструментом, говорит представитель Mastercard. Visa на запрос не ответила.

Доля оплаты картами в январе – сентябре 2018 г. составила 46%, следует из данных Росстата и ЦБ. В среднем торговцы платят банкам-эквайерам за прием карт 1,5–2,5% от оборота, средний интерчейндж по рынку – 1,6–1,8%, говорилось в презентации одной из платежных систем.

"Проблему ставок эквайринга заметил президент, поэтому у нас есть надежды, что в этот раз наше обращение будет более внимательно проработано, а проблема будет решена", – говорит представитель РАТЭК. В пятницу, 1 марта, состоится совещание у вице-премьера Дмитрия Козака по вопросу стоимости приема карт для бизнеса.