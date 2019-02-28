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28 февраля 2019 года 08:25
Весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. россиян
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Александр Рюмин/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - Риск потерять работу сейчас наиболее высок для сотрудников сферы автомобилестроения, следует из мониторинга Министерства труда, на который ссылаются "Известия". Также увольнения грозят тем, кто занят в транспортной и банковской отраслях. Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек — это невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда, отмечают эксперты. По их мнению, возможные увольнения именно в указанных Минтрудом сферах могут быть связаны с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка, проблемами компаний-перевозчиков и продолжающейся "чисткой" банковского сектора. Чиновники Минтруда составляют мониторинг на основе информации работодателей, которую те представляют в службы занятости, указано в документе. Предприятия обязаны уведомлять власти за два месяца до предполагаемого сокращения, при этом руководство может и изменить планы. Данные для последнего мониторинга представили 14,6 тыс. организаций, где работают 5,6 млн сотрудников. Документ раз в месяц направляют в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которой руководит вице-премьер Татьяна Голикова. По данным мониторинга на 6 февраля, большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.). Выше всего риск увольнения в сфере автомобилестроения — работу в этой отрасли могут потерять 25,8 тыс. человек. За ними следуют занятые в транспортных компаниях (23,4 тыс. человек) и сотрудники финансовой и банковской отраслей (15,4 тыс. человек). При этом еще в конце прошлого года тройка лидеров была другой: вероятнее всего, можно было потерять работу в банках, затем — на транспорте и производстве электрооборудования. В последнем мониторинге Минтруда также указано, что вероятность потерять работу высока в сферах производства электрооборудования (под сокращения могут попасть 14,8 тыс. человек), производства машин и оборудования (11,1 тыс. человек), добычи энергетических ископаемых (7,4 тыс.), производства стройматериалов (6,4 тыс.).
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Ключевые слова: РФ, труд, сокращения
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