Весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. россиян

28 февраля. FINMARKET.RU - Риск потерять работу сейчас наиболее высок для сотрудников сферы автомобилестроения, следует из мониторинга Министерства труда, на который ссылаются "Известия". Также увольнения грозят тем, кто занят в транспортной и банковской отраслях. Всего же весной подмогут попасть 115,7 тыс. человек — это невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда, отмечают эксперты. По их мнению, возможные увольнения именно в указанных Минтрудом сферах могут быть связаны с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка, проблемами компаний-перевозчиков и продолжающейся "чисткой" банковского сектора.

Чиновники Минтруда составляют мониторинг на основе информации работодателей, которую те представляют в службы занятости, указано в документе. Предприятия обязаны уведомлять власти за два месяца до предполагаемого сокращения, при этом руководство может и изменить планы. Данные для последнего мониторинга представили 14,6 тыс. организаций, где работают 5,6 млн сотрудников. Документ раз в месяц направляют в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которой руководит вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным мониторинга на 6 февраля, большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).

Выше всего риск увольнения в сфере автомобилестроения — работу в этой отрасли могут потерять 25,8 тыс. человек. За ними следуют занятые в транспортных компаниях (23,4 тыс. человек) и сотрудники финансовой и банковской отраслей (15,4 тыс. человек).

При этом еще в конце прошлого года тройка лидеров была другой: вероятнее всего, можно было потерять работу в банках, затем — на транспорте и производстве электрооборудования.

В последнем мониторинге Минтруда также указано, что вероятность потерять работу высока в сферах производства электрооборудования (под сокращения могут попасть 14,8 тыс. человек), производства машин и оборудования (11,1 тыс. человек), добычи энергетических ископаемых (7,4 тыс.), производства стройматериалов (6,4 тыс.).