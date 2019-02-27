27 февраля. FINMARKET.RU - В России могут узаконить высшее самообразование. Уже в этом году Минобрнауки планирует решить, как именно студенты будут подтверждать полученные не в аудитории знания. Пока речь идет только о зачете отдельных курсов, рассказали "Известиям" в ведомстве. В перспективе же реальным может стать и получение диплома о "домашнем высшем", полагают эксперты. При этом они видят в самообразовании и определенную проблему: осваивая науки дома, студенты лишаются живого общения, а зачастую именно в институте будущие специалисты обрастают полезными связями.

Метод, по которому будут признавать самообразование, должен быть разработан в 2019 году. Для этого потребуется внести поправки в закон "Об образовании", следует из протокола заседания комиссии Минобрнауки по законопроектной деятельности за подписью замглавы ведомства Марины Лукашевич.

Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования, уточнили в пресс-службе министерства. Там добавили, что новации необходимы "для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы "Новые возможности". Согласно федеральным госстандартам, учиться можно только на базе вуза, поэтому сейчас получить диплом о "домашнем высшем" невозможно, уточнили в Минобрнауки. Для начала чиновники планируют разрешить зачет только отдельных курсов, отметили в пресс-службе министерства.

Экзамены можно будет принимать на базе вузов, но логичнее делать это в центрах оценки квалификации, полагает директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко. При этом, по ее мнению, чтобы люди серьезно относились к зачетам, их сдача должна быть платной - например, это может быть госпошлина порядка 2-5 тыс. рублей.

Процесс зачетов дисциплин, изученных на дому, может сделатьдешевле. Если студент учится платно, по договоренности с вузом он может изучить часть предметов самостоятельно и получить значительную скидку, считает Т.Клячко.

В дальнейшем, сдав некий набор дисциплин, можно будет получить диплом о полноценном высшем образовании. То, что курсы зачитываются по отдельности, позволит не только получить "вышку" на дому, но и повысить квалификацию, отметила эксперт.

Помимо книг, на домашнем обучении студент может использовать и ресурсы вузов. Например, Новосибирский государственный университет с 2015 года ведет массовые открытые онлайн-курсы, рассказали в пресс-службе НГУ. В частности, лекции доступны на платформах Coursera и "Образование на русском". Однако получить высшее образование в НГУ, не посещая вуз, нельзя, отметили там.