- - 41% участников опроса обеспокоены ростом безработицы,
- - у каждого третьего (34% респондентов) наибольшие опасения вызывает резкое расслоение в обществе,
- - 28% опрошенных сообщили социологам, что наибольшую озабоченность вызывает кризисная ситуация в экономике, а также нынешнее состояние промышленности и сельского хозяйства,
- - почти каждый пятый россиянин (19% респондентов), согласно данным опроса, встревожен ухудшением состояния окружающей среды,
- - 18% участников опроса, по данным "Левада-центра", обеспокоены кризисом морали и нравственности в обществе.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Инвестиционных советников предлагают освободить от обязательной идентификации клиентов - законопроект
27 февраля 2019 года 10:12
Причины для беспокойства россиян: рост цен, безработица и экономика
|0
Zuma\TASS
27 февраля. FINMARKET.RU - Ситуация с ростом цен вызывает наибольшую тревогу почти у двух третей россиян (62%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". По данным социологического исследования:
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.