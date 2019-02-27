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27 февраля 2019 года 10:12

Причины для беспокойства россиян: рост цен, безработица и экономика

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Zuma\TASS
Zuma\TASS
27 февраля. FINMARKET.RU - Ситуация с ростом цен вызывает наибольшую тревогу почти у двух третей россиян (62%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По данным социологического исследования:

  • - 41% участников опроса обеспокоены ростом безработицы,

  • - у каждого третьего (34% респондентов) наибольшие опасения вызывает резкое расслоение в обществе,

  • - 28% опрошенных сообщили социологам, что наибольшую озабоченность вызывает кризисная ситуация в экономике, а также нынешнее состояние промышленности и сельского хозяйства,

  • - почти каждый пятый россиянин (19% респондентов), согласно данным опроса, встревожен ухудшением состояния окружающей среды,

  • - 18% участников опроса, по данным "Левада-центра", обеспокоены кризисом морали и нравственности в обществе.

Опрос проведен 15-20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  население,  пробблемы,  опрос

 
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