Что россиянам готовит законы, вступающие в силу в марте

27 февраля. FINMARKET.RU - "Российская газета" пишет о законах, которые вступают в силу с 1 марта.

Так, с 1 марта вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок. Об этом говорится в Федеральном законе от 30 октября 2018 г. N 386-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами". Без лицензии смогут ездить только автобусы, которые занимаются перевозками для госструктур или не выезжают на дороги общего пользования.

В остальных случаях, если лицензия не будет оформлена, перевозчика ждут штрафы. Физические лица заплатят 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели - 100 тысяч рублей, а юридические лица - 400 тысяч рублей. В случае повторного нарушения последует уже конфискация транспортного средства или приостановка деятельности на три месяца. Это предусмотрено статьей 14.1.2 КоАП

С 1 марта владелец садового земельного участка или участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), который начинает возводить дом или не закончил строительство, для оформления своей постройки должен подать уведомление о начале работ в местную администрацию. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Подача такого документа позволит впоследствии направить уведомление о завершении строительства и спокойно внести сведения о доме в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Но пока действует переходный период (до 1 марта). И человек вправе не подавать уведомление о начале строительства. Однако в этом случае он должен успеть закончить стройку и внести сведения в ЕГРН о своем объекте до 1 марта 2019 года (с этой даты уведомление о начале строительства станет обязательным условием для оформления своей постройки).

С 1 марта 2019 года вводится обязательная маркировка табачных изделий. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июля 2018 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета". Как уже писала "Российская газета", дополнительные средства идентификации позволят отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

С 1 марта обязанностей у аварийно-диспетчерских служб (АДС) станет больше, что должно привести к улучшению качества их услуг. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ от 27.03.2018 N 331. Например, по новым правилам диспетчер АДС должен будет ответить на телефонный звонок в течение не более 5 минут, а если уложиться в этот срок не получилось, должен в ближайшие 10 минут сам перезвонить жильцу или оставить сообщение.

Все аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены - в срок не более трех суток с даты повреждения. На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится два часа с момента регистрации заявки, на устранение засора мусоропровода - тоже два часа.

2 марта вступит в силу новый порядок определения кадастровой стоимости недвижимости. Об этом говорится в Приказе Минэкономразвития России от 24.09.2018 N 514. Документ устанавливает порядок определения кадастровой стоимости новых (или вновь учтенных) объектов, а также тех, у которых изменились количественные и качественные характеристики, либо при включении сведений в ЕГРН. Прежде всего, это земельные участки, незавершенное строительство, отдельные помещения в зданиях и машино-места. Данный порядок указывает, что кадастровая стоимость недвижимости рассчитывается путем умножения площади объекта на УПКС (удельный показатель кадастровой стоимости).

Получить "дальневосточный гектар" смогут переселенцы из-за рубежа

С 28 марта получить "дальневосточный гектар" смогут граждане, переехавшие из-за рубежа. Первое условие - они должны быть участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению на постоянное место жительства в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Второе - для получения земли в собственность переселенцы должны получить российское гражданство. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 503-ФЗ.

Кроме того, граждане, построившие на дальневосточном земельном участке дом, смогут досрочно оформить землю в собственность. Как уже писала "Российская газета", это позволит людям снизить затраты на строительство, воспользовавшись ипотечным кредитованием.