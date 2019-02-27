Минсельхоз не поддержал расширение продэмбарго

27 февраля. FINMARKET.RU - Предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) по расширению перечня товаров, подпадающих под действие российского продуктового, в Минсельхозе признали нецелесообразным. Об этом говорится в протоколе совещания, прошедшего у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова на прошлой неделе с участием глав крупнейших отраслевых объединений. В их числе - руководители Национальной мясной ассоциации, Рыбного союза, Союза производителей соков и др., пишет "Коммерсант".

Сегодня в постановлении правительства РФ о введении продуктового эмбарго товарные позиции прописаны до определенного знака таможенного кода. Но две недели назад стало известно, что и. о. руководителя ФТС Руслан Давыдов предложил Минсельхозу заменить перечень конкретных товаров в документе на список целых продуктовых групп.

В Минсельхозе согласились, что предложение ФТС создает риски для российских производителей и переработчиков, а также угрожает стабильности снабжения населения российскими продуктами питания, следует из протокола. Конкретизировать последствия инициативы там не стали. При этом в Минсельхозе добавили, что этот вопрос требует более тщательной проработки с сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества. Основные риски были в запрете на ввоз концентратов и ингредиентов для производства детского питания, в том числе для детей раннего возраста, соков и безалкогольных напитков, перечисляет источник издания в отрасли. По его словам, сегодня производство подобного сырья в России не развито и на решение этой проблемы потребуется минимум несколько лет. При этом, продолжает он, найти аналоги в странах, на которые не распространяется действие эмбарго, без потери качества невозможно. Кроме того, часть такого сырья выпускается из овощей и фруктов, которые вообще не растут в России и странах ЕАЭС.

По словам исполнительного директора Рыбного союза Сергея Гудкова, предложение ФТС могло привести и к запрету на ввоз в страну посадочного материала для разведения лосося. Продукция импортируется в живом виде в трюмах судов и никаким образом не может служить "прикрытием" для провоза запрещенных товаров, указывает он. При этом, говорит господин Гудков, отрасли мог быть нанесен "колоссальный" урон. В крупной пищевой компании уверены, что предложение ФТС привело бы к приостановке производства некоторых продуктов и, как следствие, перебоям с поставками.

Источник "Коммерсанта" в пищевой компании отметил, что в текущем виде предложение таможенной службы нежизнеспособно. При этом, опасается он, само появление инициативы по расширению перечня подпадающих под эмбарго товаров может вызвать волну обсуждения этой идеи уже на более высоком уровне. Как сказано в протоколе совещания в Минсельхозе, к вопросу целесообразно вернуться при возникновении обстоятельств, которые потребуют дополнительных ответных санкций в отношении продовольствия.