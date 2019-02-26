Правительство проверит качество сыров и вареной колбасы

26 февраля. FINMARKET.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству согласовать список торговых марок и производителей продукции животного происхождения – мяса птицы, вареных колбас, сыров и сырных продуктов – для отбора и лабораторных исследований, пишут "Ведомости", ссылаясь на копию документа и данные источников. Суть поручений газете подтвердила представитель Гордеева. Роскачество и Россельхознадзор получили поручение, сказали их представители.

Цель – собрать объективную картину качества и безопасности продукции, в частности, какова доля фальсификата, как используются антибиотики, рассказали два федеральных чиновника: данные у Россельхознадзора и Роспотребнадзора зачастую расходятся – как и методики. Поэтомубудет проводиться совместно в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а Роскачество станет отвечать за отбор, программу испытаний и объединение информации. О результатах будет доложено в правительство, говорит представитель Гордеева.

Инициатива направлена на повышение качества продуктов, отмечает представитель Минсельхоза. Россельхознадзор еще в 2017 г. заявил об их массовой фальсификации. В 2018 г. в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции найдены нарушения, говорит представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

У Роспотребнадзора на сайте – иные данные. 8% сыра на полке содержат растительные жиры, сообщала служба в ноябре. В первом полугодии 2018 г. не соответствовало норме 2% мяса и мясной продукции. Лишь 0,3% мясных продуктов не соответствовали требованиям к содержанию антибиотиков, микробиологическим показателям – 3%.

Оба надзора контролируют качество и безопасность, напоминает Мелано, но Роспотребнадзор имеет право проверять продукцию на прилавках, а Россельхознадзор – на предприятиях и складах.

Совместная проверка будет способствовать получению объективных данных, считает представитель Минсельхоза.