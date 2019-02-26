Закредитованность россиян ограничат уже в этом году

26 февраля. FINMARKET.RU - Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет принят уже в этом году, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Такая перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась. В опрошенных "Известиями" банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике — они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это не снимает опасения участников рынка — они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки россиян в размере 50% ежемесячного дохода семьи будет внесен в Госдуму во 2-м квартале и принят до конца года, рассказал Анатолий Аксаков. Так, банки больше не смогут, например, выдавать новые, если с учетом старых на их погашение будет уходить больше половины дохода. Если это будет первый для россиянина заем, то на его погашение также должно уходить не более 50% семейных поступлений.

"Разработка окончательной концепции несколько затянулась. Вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы. Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы — заинтересованы", — сообщил глава комитета Госдумы по финрынку.

Банк России изучит законопроект в случае его поступления, рассказали "Известиям" в пресс-службе регулятора. Там напомнили, что с 1 октября 2019 года кредитные организации должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче ему ссуды на сумму от 10 тыс. рублей и при увеличении лимита кредитования по банковской карте. В целом внедрение в банковскую практику единого подхода к расчету долговой нагрузки улучшит оценку риска заемщиков и будет препятствовать росту закредитованности граждан, отметили в ЦБ. В Минфине сообщили, что рассматривают возможность обязать кредитные организации проверять наличие у гражданина дополнительных долгов при выдаче ему потребкредита.

На обслуживание займов в 2018 году россияне в среднем тратили 24% дохода семьи, подсчитали для "Известий" в НБКИ. Это на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее. Расходы по кредитам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков.