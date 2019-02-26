Цены на авиабилеты за 3 месяца выросли на 5-33%

26 февраля. FINMARKET.RU -наза декабрь-февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5-33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами, пишет "Коммерсант"

Так, по информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17% - с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. руб., на международных линияхцены составил 23% - с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. руб. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7% - до 7,4 тыс. руб., за рубеж - на 5% - до 47 тыс. руб.

В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных - на 18%. В Tutu.ru отмечают, что в целом средний чек на полет за границу туда-обратно вырос на 5% - с 20,9 тыс. до 22 тыс. руб.

Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78% - до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71% - до 5,2 тыс. руб.), Самару (на 60% - до 5,1 тыс. руб.). Из международных направлений резкий рост цены наблюдается на маршрутах Москва-Барселона (рост на 83% - до 21,6 тыс. руб.), Петербург-Бангкок (на 69% - до 33,2 тыс. руб.).

Впрочем, есть и подешевевшие направления. Так, билеты Москва-Петербург подешевели на 7% - до 3,5 тыс. руб., Краснодар-Тюмень - на 30% - до 4,7 тыс. руб.

Источник "Коммерсанта", близкий к "Аэрофлоту", утверждает, что авиакомпании работают на грани рентабельности.

По словам главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, и в 2018 году наблюдался средний рост тарифов на 5-7% при инфляции в 4,5%. При этом расходы перевозчиков росли в 2 раза быстрее, но авиакомпании не могут поднять цены так, чтобы компенсировать этот рост, из-за высокой эластичности спроса по цене. Ф.Борисов не исключает, что опережающий рост издержек может привести в течение года к новым банкротствам авиакомпаний.

Российские авиакомпании из-за роста цен на керосин в 1-м полугодии 2018 года впервые в истории получили убытки на традиционно прибыльных международных направлениях. Общий убыток отрасли удвоился и достиг 40 млрд руб., так как компании, несмотря на рост расходов, не повышали цены в конкурентной борьбе.