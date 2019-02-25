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25 февраля 2019 года 09:52
Visa собирается запустить в России оплату по QR-коду
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ZUMA/ТАСС
25 февраля. FINMARKET.RU - Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах, рассказали "Ведомостям" сотрудники нескольких российских банков. По словам двух из них, цель проекта - удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца. По словам трех собеседников "Ведомостей", Visa планирует построить тарифы таким образом, чтобы себестоимость такой операции была чуть ниже, чем по стандартным операциям оплаты товаров и услуг. Такой способ приема оплаты, как QR, всего лишь добавляет к безналичным платежам еще один метод, но не избавляет торговца от установки POS-терминала для приема карт, говорит основатель сервиса мобильного эквайринга Pay-Me Владимир Канин. По его словам, если Visa заметно снизит ставки для QR-оплаты, то малый бизнес сможет экономить хотя бы на некоторой части карточных платежей. Для небольших торговых точек прием карт стоит 2% и больше от оборота. Торговцы, конечно, заинтересованы в снижении ставок даже на 0,1%, говорит член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин. В то же время мелкие торговые точки работают без кассовых аппаратов и "там никто карты не принимает", указывает он. И добавляет, что пока для них прием карт не столь актуален: Минфин предложил отсрочку по использованию онлайн-касс для индивидуальных предпринимателей еще на год - до 2020 г. Что касается банков, то они решают, присоединяться ли к проекту. "Мы изучаем предложение Visa, конкретных решений еще нет", - заявил представитель ВТБ. Оплата по QR-кодам интересна Альфа-банку и он в том числе ведет диалог с Visa, указывает руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. "Открытие" знает об этом решении и рассмотрит вопрос об участии в пилоте, говорит представитель банка. Изучает предложение и "Русский стандарт", сообщила его пресс-служба. Сбербанк от комментариев отказался, другие крупные банки на запрос "Ведомостей" не ответили. Между тем Сбербанк запустил свой проект оплаты по QR-коду для торговых точек с небольшим оборотом. Представитель Mastercard не ответил на вопрос, интересны ли системе QR-коды, но заявил, что для малого и среднего бизнеса система запустила сервис TapOnPhone - когда оплату можно провести в одно касание к смартфону картой на пластике, в телефоне, часах и т. д. По его словам, предприниматели смогут сэкономить на POS-терминалах.
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