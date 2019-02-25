Граждане возвращаются на попечение государства

25 февраля. FINMARKET.RU - Благодаря предвыборной индексации зарплат в бюджетном секторе, а также прибавкам к пенсии и другим соцвыплатам доля доходов домохозяйств, напрямую зависящих от государства, увеличилась до 34% в 2018 году с 22% в 2007 году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на расчеты ING. За тот же период доля расходов консолидированного бюджета на поддержку доходов домохозяйств выросла на четверть - с 45% до 60%. Эти расчеты косвенно подтверждают данные Росстата: доля соцвыплат в структуре располагаемых доходов граждан увеличилась с 11,6% в 2007 году до 19,6% в 2018 году. За те же 11 лет доля доходов от собственности снизилась с 8,9% до 5,4%, а от бизнеса - с 8,9% до 5,4% (максимум ее пришелся на 1993 год - 18,6%). Учитывая, что исполнение бюджета в 2018 году и начале 2019 года продолжает "приносить позитивные сюрпризы, объявленные дополнительные социальные выплаты, вероятнее всего, не станут обременительными",- отмечают в ING. Глава Минфина Антон Силуанов уже оценил все социальные новшества, о которых заявил президен РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию, , в 100-120 млрд. руб. в год, что составляет 0,5% годовых расходов федерального бюджета и 0,3% - консолидированного.

"Обращение президента подтвердило, что прямая поддержка доходов домохозяйств остается основной реакцией на ухудшение частного потребления. Высокая зависимость граждан от госвливаний никуда не денется и может даже увеличиться, если гражданам потребуется дополнительная поддержка",- заключают в банке ING. В 2018 году доля расходов граждан на продовольствие достигла кризисного уровня: аналитики полагают, что 2019 год может оказаться шестым годом подряд, когда реальные располагаемые доходы граждан продолжат падать.

Вместе с тем в ING отмечают, что сокращение упоминаний в послании внешней и оборонной политики коррелирует с нормализацией военных расходов - с максимума за всю постсоветскую историю - 4,4% ВВП в 2016 году - до 2,7% в ВВП в 2018 году (ниже среднего уровня за 12 лет). По оценкам ЦМАКП за январь 2019 года, промышленность РФ с учетом сезонности показала не рост на 0,1%, как оценили в Росстате, а спад в 1,1%, и одна из двух основных причин этого - "резкое сокращение производства продукции оборонно-промышленного комплекса",- считают эксперты центра. Впрочем, в ЦМАКП признают - неизвестно, является ли спад в оборонном секторе отражением реального сокращения выпуска или это лишь следствие ошибки наблюдения, отмечает "Коммерсант".