Поддержку автомобильного рынка сократят

25 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 г. на программы поддержки спроса на автомобили Минпромторг планирует направить 10,4 млрд руб. При этом в прошлом году на это было потрачено 30,4 млрд руб. Такие данные привел начальник отдела департамента автомобильной промышленности Минпромторга Владимир Костюченков на форуме ForAuto 2019, пишут "Ведомости".

Больше всего субсидий в 2019 г. предполагается направить на льготный автолизинг - 4,9 млрд руб. По сравнению с 2018 г. эта сумма сократится на четверть. В программе участвует коммерческий транспорт, выпускаемый в России группой ГАЗ, "Камазом", "АвтоВАЗом", УАЗом и др. На льготное автокредитование в 2019 г. планируется потратить 3 млрд руб. - втрое меньше, чем годом ранее. До весны 2018 г. эта программа работала по всей России, затем ее действие сузили до регионов Дальнего Востока. В 2019 г. ее пока не продлили.

Сотрудник одного из автоконцернов не исключает, что чиновники вернутся к использованию программы на территории всей России - если будет поддержана идея снижения максимальной стоимости машин. В 2018 г. она составляла 1,45 млн руб. На субсидирование части стоимости газомоторной техники запланировано 2,5 млрд руб. - почти вдвое меньше, чем в 2018 г. В программе участвуют не только коммерческие автомобили, но и, например, легковые Lada. А вот средств на закупку машин "скорой помощи" и школьных автобусов в 2019 г. не предусмотрено вовсе, следует из данных Костюченкова. В 2018 г. на это было выделено 10 млрд руб. субсидий; в программе участвовала, например, техника группы ГАЗ и Ford Sollers.

Помимо программ стимулирования спроса на автомобили будет продолжена программа субсидирования закупок общественного электротранспорта. На нее, как и в 2018 г., Минпромторг направит 1,5 млрд руб.

В прошлом году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), общие продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 12,8% до 1,8 млн шт. Рост продолжается, но серьезно замедлился.

"АвтоВАЗ" (его автомобили Lada лидируют на рынке) обсуждает с Минпромторгом возможность увеличения поддержки рынка, говорит представитель автоконцерна. Компания, по его словам, заинтересована в поддержке как экспорта, так и спроса внутри страны. Рынок еще не восстановился и ему по-прежнему требуется- как минимум на уровне 2018 г., считает президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев. По его словам, ассоциация пока сохраняет прогноз на 2019 г. - рост рынка на 3%, хотя по итогам первого полугодия продажи сократятся.