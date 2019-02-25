Россияне стали вдвое чаще использовать онлайн-транзакции

25 февраля. FINMARKET.RU - Россияне стали чаще перечислять друг другу, но меньшими суммами. Средний размер P2P-перевода в России в 2018-м составил 6,7 тыс. рублей, что примерно на 3% меньше, чем годом ранее. Одновременно с этим количество переводов увеличилось более чем вдвое - на 110%, следует из данных, предоставленных "Известиям" банками из топ-30 и сервисом "Яндекс.Деньги". Выросло не только число тех, кто пользуется онлайн-банкингом, но и среднее количество переводов на одного человека, отметили в "Яндекс.Деньги". Если в 2017 году на пользователя приходилось в среднем шесть переводов, то в 2018-м уже 6,7. По данным ЦБ, за 10 месяцев прошлого года общий объем P2P-переводов составил рекордные 19 трлн рублей, что превышало показатель всего предыдущего года.

Число переводов в разных регионах растет неравномерно. На первом месте сейчас находится Дальний Восток.

У банков данные по среднему размеру перевода значительно выше - 10,7 тыс. рублей. При этом в 2018 году он снизился на 6,5%. Согласно статистике, перечисления с карты на карту чаще делают мужчины, рассказали "Известиям" в банке "Русский стандарт". Женщины чаще всего переводят деньги женщинам - 35% от общего количества сделанных переводов. У сильного пола число получателей-женщин составляет только 22%.

Всё чаще россияне отправляют деньги с помощью смартфонов - количество таких переводов в "Яндекс.Деньги" выросло с 19 до 34%, а доля перечислений с компьютеров уменьшилась с 81 до 66%. В банках, согласно предоставленным данным, через телефоны совершается подавляющее большинство онлайн-переводов. Средний показатель их доли в общем количестве онлайн-переводов в 2018 году составил 78%.

В сегменте онлайн-переводов смартфоны доминируют по многим причинам, в том числе по удобству и безопасности, указал председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. Антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев подтвердил, что современные финансовые приложения для онлайн-платежей со смартфонов действительно достаточно безопасны, в некоторых из них уже встроены защитные решения.

Однако всё чаще, по его словам, злоумышленники пытаются украсть деньги пользователей с помощью так называемых банковских троянцев, которые выманивают учетные данные пользователей - логин и пароль.

Из всех нападений мошенников на граждан в прошлом году пятая часть приходилась именно на мобильные устройства, уточнил директор исследовательского центра компании Digital Security Дмитрий Евдокимов. По его мнению, количество таких атак будет расти и дальше, так как смартфоны активно интегрируются в рабочую и личную жизнь.