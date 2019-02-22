Скорость ликвидации непригодного жилья должна вырасти в 65 раз

22 февраля. FINMARKET.RU - На национальный проект "Жилье и городская среда" российские власти намерены потратить за шесть лет свыше 1 трлн руб. Большая часть этой суммы будет покрыта из федерального бюджета, и почти половина средств пойдет на "обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". При этом заявленные властями темпы переселения людей из аварийного жилья впечатляют: за ближайшие шесть лет скорость расселения должна увеличиться в 65 раз, пишет "Независимая газета".

В 2019 году новоеполучат 8,2 тыс. человек, а к 2024 году их число возрастет до 530 тыс. человек. Каким образом власти намерены за шесть лет увеличить темпы расселения граждан из аварийного и ветхого жилья в 65 раз, пока не вполне понятно.

Масштабное переселение "не бьется" и с площадями сносимого жилья. К 2024 году, как следует из презентации нацпроекта, объем расселенного жилья достигнет 9,5 млн кв. м, тогда как по итогам текущего года он составит лишь 0,14 млн кв. м.

В Минстрое объясняли, что по итогам шестилетнего периода будет расселено даже больше россиян. "Планируется, что в период 2019-2024 годов будет расселено 531 тыс. человек, которые проживают в жилом аварийном фонде, 9,5 млн кв. м", - говорил осенью прошлого года в Госдуме советник министра строительства и ЖКХ Максим Егоров, подчеркивая, что финансирование будет идти каждый год и отложенный эффект будет наблюдаться и в 2025 году. "Дополнительно будет расселено 2,5 млн кв. м и 133 тыс. человек. Таким образом, всего будет расселено 12 млн кв. м и более 660 тыс. человек", - продолжал он.

В рамках нацпроекта "Жилье" объем жилищного строительства не увеличится даже в два раза. По итогам 2019 года, как надеются власти, будет введено 88 млн кв. м жилья, а к 2024 году эта цифра увеличится до 120 млн кв. м. По итогам 2018 года было введено 75,3 млн кв. м жилья, в январе же текущего года жилищноепросело на колоссальные 16,8%.

Планы по многократному увеличению расселения вызывают вопросы. В частности, Счетная палата еще в 2016 году сообщала, что в ряде регионов программа расселения из аварийного жилья не может быть выполнена в связи с нехваткой средств в региональных бюджетах.

Кроме того, дома имеют свойство изнашиваться, а значит, объемы непригодного жилья будут увеличиваться. К примеру, глава Минстроя Владимир Якушев сообщает, что на 1 января 2019 года в стране уже 14 млн кв. м аварийного жилья.

Эксперты "НГ" сомневаются, что власти смогут столь существенно нарастить переселение граждан из непригодного жилья. "В стране нет такого объема свободного жилья. А то, что строится, - это коммерческие проекты, и бесплатно их никто не даст", - говорит аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. По мнению эксперта, следует либо ждать коррекции этих целей, либо готовиться к "жульничествам со стороны региональных властей о том, какое жилье считать аварийным". "Кроме того, федеральные деньги из нацпроекта могут быть также направлены не только на расселение или стимулирование застройщиков, но и на ремонт ветхого жилья", - не исключает партнер компании "Вальтер Констракшн" Вадим Тедеев, полагая, что в итоге такой ремонт может оказаться показательным.