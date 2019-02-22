Полгода достаточно для "ипотечных каникул"

22 февраля. FINMARKET.RU - Потеря работы или болезнь - по этим причинам люди чаще всего перестают выплачивать ипотечные кредиты. Более половины жалоб по вопросам ипотечных кредитов в 2018 году касаются невозможности выполнять обязательства по договору. В свою очередь, такое беспокойство может стать сдерживающим фактором для устойчивого развития ипотечного рынка. Но негативных последствий и для заемщика, и для банка можно избежать, считает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он рассказал "Российской газете", на каких условиях россияне смогут сделать паузу в выплате ипотечных платежей. Законопроект об ипотечных каникулах, о необходимости ввести которые говорится в Послании президента, сейчас обсуждается в профильных ведомствах.

Логика "ипотечных каникул" проста. "Мы должны дать человеку гарантию, что, если он лишится работы, заболеет или столкнется с иными, не зависящими от него обстоятельствами, приводящими к снижению доходов, у него будет период безопасности, в течение которого можно спокойно поправить свои дела - вылечиться, найти новую работу - и не волноваться, что его начнут выселять из квартиры", - отмечает Мамута.

Сегодня многие банки, работающие с ипотекой, идут навстречу заемщику, предоставляяили период льготного погашения. "Но, к сожалению, есть и другая практика, когда кредитор действует жестко и в результате влияет на формирование негативного отношения к ипотеке. Именно для того, чтобы ипотечные каникулы перестали быть практикой лучших, а стали общей практикой, и разработан соответствующий законопроект", - отметил М.Мамута.

Он отметил, что правом на каникулы или на период сниженных платежей можно будет воспользоваться один раз по одному объекту недвижимости, и взять их можно будет на период 6 месяцев. Хотя, по словам Мамута, точные параметры условий для предоставления ипотечных каникул пока обсуждаются. По наблюдениям, именно этого срока достаточно для урегулирования жизненной ситуации. За полгода человек либо возвращается в платежный график, либо события разворачиваются таким образом, что каникулами уже не поможешь, и тогда вступает в силу период действия страхового покрытия или реализации залогового права кредитора.