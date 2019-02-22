Эксперимент удался: с 2020 г. всех самозанятых обложат налогом

22 февраля. FINMARKET.RU - Эксперимент с налогообложением самозанятых едва начался, но его уже решено признать удачным. Министр финансов Антон Силуанов велел ввестина самозанятых по всей России с 2020 г., хотя в силу вступили не все нормы. Могут быть неприятные сюрпризы, пишут "Ведомости".

19 февраля Силуанов сообщил, что с начала года в четырех регионах, где идет эксперимент (Москва, Татарстан, Московская и Калужская области), самозанятыми зарегистрировалось около 30 000 человек – в 15 раз больше, чем за полтора года предыдущей попытки, в которой участвовала вся Россия. На следующий день Силуанов поручил Минфину и Федеральной налоговой службе подготовиться к введению налога на самозанятых повсюду с 2020 г.

Закон, подписанный Владимиром Путиным 27 ноября 2018 г., определяет налог для самозанятых как эксперимент и отводит на него 10 лет, до 31 декабря 2028 г. Тестирование нужно, чтобы понять, жизнеспособна ли система, готовы ли граждане в принципе регистрироваться как, много ли таких наберется, функционально и удобно ли мобильное приложение – касса. В Думе говорили, что налог на самозанятых могут распространить на всю Россию не ранее 2020 г., если эксперимент будет удачным, – но едва ли кто ожидал, что успех придет так быстро.

Эксперимент, считал Силуанов, должен был приучить людей в принципе платить налоги. Чтобы преодолеть недоверие граждан, закон предусматривает неизменность ставки налога все 10 лет: 4% для работы с физлицами и 6% – с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, не должен снижаться и предел заработка самозанятого – 2,4 млн руб. в год.

30 000 – неплохо, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы, но не ясно, сколько там москвичей; всего самозанятых, по разным оценкам, от 8 млн до 30 млн.

Людям выгодно, считает старший научный сотрудники НИФИ Минфина Татьяна Омельчук: можно легализоваться, получить правовой статус, налоговая нагрузка небольшая, все делать в онлайне. Еще и даются виртуальные 10 000 руб., которыми можно платить налоги.

Если пряники граждане начинают пробовать на вкус, то до кнута, другого важного условия эксперимента, пока дело не дошло. С ним самозанятые начнут знакомиться 1 января 2020 г., когда за сокрытие налогов начнут штрафовать: 20% выручки, а при повторном за полгода нарушении – вся выручка. Россиян пока больше волнует, не будет ли закон иметь обратной силы, полагает Суслина, налоговики могут и поинтересоваться у зарегистрировавшихся, где налоги с прежних заработков. У самозанятых нет сертификации, их легализация может повлечь волну новых административных ограничений. Минфин за это не отвечает: в целом эксперимент удачный.