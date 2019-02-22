Требование к капиталу банков могут отменить

22 февраля. FINMARKET.RU - Небольшиес эффективной бизнес-моделью могут получить поддержку в конкуренции с крупными кредитными организациями. Федеральная антимонопольная служба предложила исключить из законодательства требования к величине капиталов банков и участия в них государства, когда речь идет о допуске к выдаче гарантий, привлечению средств бюджета или размещению средств компаний на депозитах, заявили "Известиям" в службе. Предложения направлены в Минфин. В пресс-службе министерства газете сообщили, что они находятся на межведомственном согласовании.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, была проведена инвентаризация законов, в которых присутствуют требования к капиталу финансовых организаций или участию в них государства. В результате подготовлен законопроект, который предлагает заменить эти требования кредитными рейтингами. Документ уже готов, закончить по нему работу планируется в весеннюю сессию Госдумы, добавил А.Аксаков.

Если говорить, к примеру, о доступе банков к размещению средств федерального бюджета, то сейчас основных требований два:не менее 250 млрд рублей и наличие двух рейтингов от "Эксперт РА" и АКРА не ниже уровня А+, пояснил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Аналогичным критерием может выступать участие Центробанка или государства в капитале кредитной организации, добавил эксперт.

По словам директора Банковского института НИУ ВШЭ, к небольшим кредитным организациям с эффективной бизнес-моделью можно отнести 25% действующих в стране банков. По данным ЦБ на 1 февраля этого года, в России действует 479 кредитных организаций. Четверть от них - это 120 банков.

Требования к минимальному размеру капитала в конечном счете всегда направлены на защиту прав кредиторов, считает руководитель практики реструктуризации и банкротства международной юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов. Акционеры не отвечают по долгам компании, поэтому наличие у нее собственного имущества должно покрыть деньги кредиторов хотя бы в минимальном объеме, добавил он.

Однако требование к капиталу как критерий отбора банков для работы с теми же госсредствами зарекомендовал себя как не достаточно эффективный, отмечают "Известия". К примеру, в 2017 году банк "ФК Открытие", входивший в топ-10, отправился на санацию.

Новация ФАС по исключению из законодательства обоих требований должна помочь банкам с эффективной бизнес-моделью конкурировать на рынке, считает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Частные кредитные организации с небольшим капиталом могут быть так же надежны, как и банки с госучастием, считает он. Усиление конкуренции в конечном счете улучшает качество услуг для клиентов - имеющий доступ к большим деньгам банк может увеличить прибыль и направить ее на развитие своих сервисов или программ лояльности.