Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка будет продавать продукты питания из-за границы

22 февраля. FINMARKET.RU - Совместное предприятие Сбербанка и "Яндекса", "Яндекс.Маркет", в конце февраля – начале марта начнет тестировать продажи продуктов питания из-за рубежа через онлайн-магазин Bringly, сообщают "Ведомости", ссылаясь на директора по международному развитию компании "Яндекс.Маркет" Алекса Васильева.

Bringly – трансграничный маркетплейс, сотрудничающий с онлайн-магазинами из Китая, Турции, Великобритании и других стран. Помимо него "Яндекс.Маркет" развивает одноименную площадку для сравнения цен в разных интернет-магазинах и маркетплейс, работающий с российскими поставщиками, "Беру".

Сначала для заказа будут доступны нескоропортящиеся, которые продает партнер Bringly – крупнейший турецкий маркетплейс Hepsiburada: это чай, кофе, бакалея, кондитерские изделия и другие продукты, не требующие специальных условий хранения. Похожий ассортимент продается на "Беру": напитки, сухие завтраки и бакалея, чай, кофе, кондитерские изделия.

Долгосрочная цель компании – создать полноценный ассортимент нескоропортящихся товаров из онлайн-магазинов европейских и азиатских стран, а также США, говорит Васильев. Например, у российских покупателей есть заметный спрос на биотовары, поэтому в будущем Bringly может начать продажи такой продукции из европейских онлайн-магазинов.

Крупнейший зарубежный маркетплейс на российском рынке – AliExpress не продает продукты питания, напоминает представитель Tmall и AliExpress в России Антон Пантелеев: "Продукты питания чаще всего нужны ситуативно, могут быть сложности и с логистикой".

В этом проекте Bringly за доставку будет отвечать DPD, которая уже является логистическим партнером площадки для доставки товаров из Турции.

Сейчас онлайн-покупки еды из-за рубежа занимают менее 1% рынка