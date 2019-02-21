В России появится реестр азартных игроков

21 февраля. FINMARKET.RU - Букмекерские конторы и тотализаторы будут составлять единый перечень граждан с игровой зависимостью, пишут "Известия", ссылаясь на законопроект Минфина. В документе уточняется, что человек, который осознает у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление. Граждане вправе ограничить себя в играх и частично — указав свой максимальный размер ставки.

Документ также предполагает, что люди с зависимостью смогут указать максимально возможный размер ставки, которую у него могут принять в заведении. На основании заявлений участниками рынка будет формироваться единый перечень физлиц, имеющих зависимость. Заявление об исключении из такого перечня граждане могут подать не ранее чем через год после внесения в него. Реестр игроманов будет вестись на базе саморегулируемых организаций (СРО) этого рынка. СРО, в свою очередь, будут обмениваться информацией для формирования актуальной базы.

Законопроектом предполагается создание механизма самоограничения для граждан в участии в азартных играх, объяснили "Известиям" в Минфине. Эта мера была предложена в связи с ростом числа обращений россиян с требованием запретить игорные заведения вне специальных зон. Также в министерстве обратили внимание на то, что пока защита прав людей, подверженных болезненному влиянию игромании, не предусматривается российским законодательством.

Создание перечня игроманов технически реализуемо, так как каждый гражданин, желающий принять участие в игре, проходит обязательную идентификацию, даже если он просто хочет сделать интерактивную ставку в интернете. Законопроект касается всех российских организаторов азартных игр. А заявления букмекерские конторы и тотализаторы обязаны принимать от всех клиентов — как россиян, так и иностранцев.

Участники игрового рынка поддерживают инициативу министерства, однако отмечают, что доля граждан с зависимостью среди любителей делать ставки составляет всего 1–2%. Эксперты-психологи полагают, что игроманов в России значительно больше и этот механизм способен помочь только на начальных стадиях зависимости