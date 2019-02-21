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21 февраля 2019 года 09:59
Нужно ли закрывать супермаркеты на выходные
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Артем Геодакян/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу супермаркетов в выходные дни. При этом парламентарий ссылается на опыт Германии, где в 20:00 в пятницу крупные сети закрываются и не работают до утра понедельника. Но, как он уверяет, работают небольшие магазины шаговой доступности. Идея закрывать крупные торговые точки на выходные - не новая. Она возникала уже не раз, но до дела так и не дошло. Предложение не нашло поддержки ни в обществе, ни во власти, пишет "Российская газета". Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, и на западе запрет на работу в выходные не является повсеместной практикой. К тому же там сама торговля развита гораздо больше, чем в России. Декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Татьяна Комиссарова считает некорректным сравнивать российскую модель торговли с западной. "В той же Германии или Швеции, действительно, супермаркеты не работают по выходным. Но там закрываются и магазины формата "у дома". Во втором случае это связано с сохранением традиций и семейных ценностей. Маленькие магазинчики там принадлежат семьям, и владельцы зачастую не нанимают персонал. Но им важно иметь время и для личностного роста", - поясняет Т.Комиссарова. Эксперт не видит резонов России перенимать западный опыт: "У россиян уже выработалась привычка ездить в большие магазины по воскресеньям, посвящая субботу отдыху. Для чего сейчас эту поведенческую модель менять?".
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Ключевые слова: Россия, супермаркеты, выходные
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