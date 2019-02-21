Депутаты предлагают ужесточить условия открытия хостелов в жилых домах

21 февраля. FINMARKET.RU - Депутаты сегодня могут одобрить во втором чтении поправки в Жилищный кодекс (ЖК) , ужесточающие условия для открытия хостелов в многоквартирных домах.(мини-отели, предоставляющие ночлег на несколько дней и завтрак), под которые зачастую используются приватизированные квартиры в многоквартирном доме, можно будет создавать только в нежилом помещении при обязательном согласии жильцов этого дома, пишет "Коммерсант"

Депутаты внесли, регулирующий открытие хостелов в сентябре 2015 года в ответ на жалобы граждан. И уже в октябре того же года инициативу одобрили в первом чтении. После этого начался почти трехлетний период согласования поправок ко второму чтению. Депутаты доказывали, что доходный бизнес не должен нарушать покоя жильцов многоквартирных домов, а жесткие правила нужны для того, чтобы хостелы не превращались в ночлежки.

Наиболее жесткую позицию заняла глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская ("Справедливая Россия"). Она считает, что бизнесмен, решивший свою приватизированную квартиру превратить в хостел, должен перевести эту квартиру в разряд нежилого помещения. Такое помещение предполагает, в частности, отдельный вход. По этой причине хостел можно будет открыть лишь на первом этаже многоквартирного дома.

Однако с такими ограничениями не были согласны хостельеры. В спор тогда включилось правительство, предложившее в апреле прошлого года компромиссный вариант. По версии правительства, хостелы можно создавать в жилом помещении, в том числе в многоквартирном доме, если на это есть согласие собрания собственников других квартир этого дома. Однако принятие закона, ограничивающего деятельность хостелов, в 2018 году было отложено в связи с чемпионатом мира по футболу в

По словам собеседников "Ъ" в Госдуме, Г.Хованская на этой неделе согласовала с руководством нижней палаты рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Комитет по жилищной политике 19 февраля поддержал жесткий вариант поправок, которые гласят, что "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению". "Переводите квартиру в нежилое помещение, готовьте отдельный вход и тогда открывайте хостел в многоквартирном доме", - пояснила "Коммерсанту" Г.Хованская суть предложенных теперь к рассмотрению на заседании Госдумы поправок.

Потребуется также согласие квалифицированного большинства собственников других квартир этого дома. "После принятия закона у владельцев хостелов будет год на то, чтобы привести их в соответствие с новыми требованиями", - уточнила Г.Хованская.