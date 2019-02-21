Платежным системам предложено снизить затраты бизнеса

21 февраля. FINMARKET.RU - Банк России запросил платежные системы, на сколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях рассказала "Ведомостям" директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, речь идет об определенных сегментах бизнеса, прежде всего социальных: аптеках, образовании, медицине.

Ритейлеры давно возмущаются тарифами за прием карт, а недавно пожаловались президенту на доходящую до 3% комиссию. Владимир Путин назвал это "квазиналогом" и поручил "проработать" вопрос регулирования тарифов, хотя днем ранее профильные ведомства и ЦБ высказались против.

Как заявила в среду первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, ЦБ по-прежнему против регулирования тарифов за прием карт, президенту дали неточную информацию о высокой комиссии.

Главная составляющая тарифа за прием карт для торговой точки - межбанковская комиссия, или интерчейндж, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), платит банку, картой которого расплатились (эмитент).

Размер интерчейнджа устанавливают платежные системы, он зависит от суммы операции, типа торговой точки и, которой расплатились. Чем выше статус карты, тем больше получает эмитент. Самый низкий интерчейндж - 0,5% - системы устанавливают для торговцев с большим оборотом.

К нему надо добавить сервисные комиссии платежных систем и вознаграждения эквайера. В результате большинство торговцев платят за прием карт в среднем 1,5-2,5% от оборота, следовало из презентации крупной платежной системы.

Эмитент при этом получает в среднем 1,6-1,8% от суммы операции, платежная система - до 0,3%, а убыток эквайера может доходить до 0,9%, говорилось там же.

Поэтому ЦБ занялся главной составляющей тарифа. Регулятор в самое ближайшее время ждет предложения от платежных систем по снижению интерчейнджа, рассказала А.Бакина.

Именно платежные системы, по ее словам, выступили с предложением снизить интерчейндж для отдельных сегментов.

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы "Мир", получала запрос ЦБ и уже ответила, сказал ее представитель: "Мир" предлагает снизить интерчейндж в социальной сфере (аптеки, образование, поездки в общественном транспорте), а также при крупных покупках.

Представитель Mastercard сказал лишь, что "приветствует возможность участия в диалоге с регулятором, участниками рынка". Visa на запрос не ответила.

"Мир" был готов снизить интерчейндж для отдельных типов торговых точек, в том числе аптек, если те в ответ снизят цены, говорила О.Скоробогатова. Но торговые предприятия не подтвердили готовность снижатьдля потребителя, сетовала она в среду: "Некоторые сказали, что все равно будут продолжать повышать тарифы, даже если бы снизили интерчейндж".