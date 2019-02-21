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21 февраля 2019 года 08:50
Платежным системам предложено снизить затраты бизнеса
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Петр Ковалев/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Банк России запросил платежные системы, на сколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях рассказала "Ведомостям" директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, речь идет об определенных сегментах бизнеса, прежде всего социальных: аптеках, образовании, медицине. Ритейлеры давно возмущаются тарифами за прием карт, а недавно пожаловались президенту на доходящую до 3% комиссию. Владимир Путин назвал это "квазиналогом" и поручил "проработать" вопрос регулирования тарифов, хотя днем ранее профильные ведомства и ЦБ высказались против. Как заявила в среду первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, ЦБ по-прежнему против регулирования тарифов за прием карт, президенту дали неточную информацию о высокой комиссии. Главная составляющая тарифа за прием карт для торговой точки - межбанковская комиссия, или интерчейндж, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), платит банку, картой которого расплатились (эмитент). Размер интерчейнджа устанавливают платежные системы, он зависит от суммы операции, типа торговой точки и карты, которой расплатились. Чем выше статус карты, тем больше получает эмитент. Самый низкий интерчейндж - 0,5% - системы устанавливают для торговцев с большим оборотом. К нему надо добавить сервисные комиссии платежных систем и вознаграждения эквайера. В результате большинство торговцев платят за прием карт в среднем 1,5-2,5% от оборота, следовало из презентации крупной платежной системы. Эмитент при этом получает в среднем 1,6-1,8% от суммы операции, платежная система - до 0,3%, а убыток эквайера может доходить до 0,9%, говорилось там же. Поэтому ЦБ занялся главной составляющей тарифа. Регулятор в самое ближайшее время ждет предложения от платежных систем по снижению интерчейнджа, рассказала А.Бакина. Именно платежные системы, по ее словам, выступили с предложением снизить интерчейндж для отдельных сегментов. Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы "Мир", получала запрос ЦБ и уже ответила, сказал ее представитель: "Мир" предлагает снизить интерчейндж в социальной сфере (аптеки, образование, поездки в общественном транспорте), а также при крупных покупках. Представитель Mastercard сказал лишь, что "приветствует возможность участия в диалоге с регулятором, участниками рынка". Visa на запрос не ответила. "Мир" был готов снизить интерчейндж для отдельных типов торговых точек, в том числе аптек, если те в ответ снизят цены, говорила О.Скоробогатова. Но торговые предприятия не подтвердили готовность снижать тарифы для потребителя, сетовала она в среду: "Некоторые сказали, что все равно будут продолжать повышать тарифы, даже если бы снизили интерчейндж".
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