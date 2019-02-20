Надо сосредоточить внимание на борьбе с бедностью

Выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в стране и добиться возобновления естественного прироста населения

20 февраля. FINMARKET.RU - Президент России Владимирзаявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в России. "Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности", - сказал В.Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ. Он напомнил, что в 2000 году в России за чертой бедности находились более 40 млн человек, сейчас - около 19 млн человек.

"Надо, безусловно, сосредоточить на этом внимание - на борьбе с этим явлением (бедностью). Причем серьезные материальные проблемы испытывают, на самом деле, еще больше людей, чем те, кто официально находится за этой чертой", - отметил глава государства. По его словам, они вынуждены экономить на самом необходимом - на одежде, на лекарствах, "даже на еде".

В.Путин отметил, что среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, - это многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, поскольку "ее просто нет, или им не хватает квалификации". "Бедность всегда придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации", - заявил В.Путин.

Президент сообщил об опыте в ряде российских регионов, где применяется так называемый социальный контракт. В.Путин пояснил, что согласно этому механизму государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.

"Для каждого предоставляет индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, берет на себя одновременно и определенные обязательства - пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом", - сказал президент. В.Путин сообщил, что за 5 лет поддержкой в рамках социального контракта могут воспользоваться более девяти миллионов человек.

"Поручаю правительству, начиная уже со следующего года, на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта", - заявил глава государства.

Владимир Путин выразил убеждение, чтосможет вновь переломить негативный демографические тенденции и на рубеже 2023-2024 годов добиться естественного прироста населения. "Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, когда страна была в очень сложном положении. Тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали. И убежден, что вновь способны это сделать на рубеже 23-24-х годов, добиться возобновления естественного прироста населения", - сказал В.Путин. По его словам, Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период.

"Рождаемость, как вы знаете, снижается. Причины здесь чисто объективные, они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в ХХ веке во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после развала СССР", - рассказал В.Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что это не значит, что мы должны принять такую ситуацию и смириться с фактом. "Конечно, нет", - добавил президент.

Президент заявил о том, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. Он пояснил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.

"Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", - подчеркнул президент. Он напомнил, что ранее были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы.

"Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал", - пояснил В.Путин. "И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми", - подчеркнул он. Он сообщил, что из регионального или федерального бюджетов доплачивали до прожиточного минимума пенсионерам.

"Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превысил. Перестали эти доплаты делать. Вот и все. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить", - заявил В.Путин.