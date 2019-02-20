Путин предложил увеличить выплаты на детей и расширить льготы по ипотеке для семей с детьми

20 февраля. FINMARKET.RU - ПрезидентВладимир Путин предлагает с 2020 года увеличить выплаты на детей с полутора до двух прожиточных минимумов на человека.

Выступая в среду с посланием Федеральному Собранию, В.Путин напомнил, что сейчас предусмотрены выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет: на первого ребенка - из федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала. При этом сумма выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе - от 8 тыс. рублей в Белгородской области до 22 тыс. рублей в Чукотском АО.

"Сейчас такие выплаты получают, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи", - сказал В.Путин.

Как подчеркнул президент, "это позволит практически в полтора раза повысить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые, вторые дети".

Также Путин предложил с 1 июля текущего года удвоить размер пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

"Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тыс. рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тыс. рублей", - сказал В.Путин.

Президент добавил: "Понимаю, конечно, что и это немного, но, тем не менее, такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе".

Владимир Путин, кроме того, предложил распространитьпо ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.

"Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Конечно, это потребует дополнительных денег и немаленьких: в 2019 г. - 7,6 млрд руб., в 2020 г. - 21,7 млрд руб., в 2021 г. - 30,6 млрд руб.", - сказал В.Путин.

"По оценкам, программа может охватить 600 тыс. семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть", - отметил он.

Президент также предложил с 1 января 2019 года в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

"Еще одно решение прямого действия: с учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно: напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", - сказал В.Путин. Он отметил, что предлагает это сделать задним числом - с 1 января 2019 г.

"Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Посмотрите, что у нас получится: если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры", - сказал президент.

Президент РФ предложил снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи, в частности, по уплате налога на недвижимость и земельного налога на дачные 6 соток.

"Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей: дополнительно освободить от налога по 5 кв. м. в квартире и по 7 кв. м. в доме на каждого ребенка. Сегодня, например, налогом не облагается 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров площади", - сказал В.Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.

Кроме того, В.Путин предложил полностью освободить от налогов земельные участки размером в 6 соток, принадлежащие многодетным семьям. "Предлагаю полностью освободить от налога 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки", - сказал президент.

В.Путин напомнил, что подобную льготу уже предусмотрели для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. "Конечно, во многих субъектах РФ действуют свои налоговые вычеты по земле и имуществу для многодетных семей. Но именно федеральный статус этой льготы гарантирует ее применение повсеместно", - подчеркнул глава государства.

При этом он попросил регионы "предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми".