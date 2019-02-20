Минобороны просит у ритейлеров льгот для орденоносцев

20 февраля. FINMARKET.RU - Вслед за введением льгот для военнослужащих в подведомственных "Военторгах" министр обороны Сергей Шойгу предложил и другим ритейлерам предоставить "преференции" обладателям военных наград. Об инициативе Сергея Шойгу ввести систему льгот для определенных категорий военнослужащих в коммерческих магазинах "Коммерсанту" рассказали несколько источников в. По их словам, письмо от 15 февраля было разослано нескольким крупным компаниям с широкой географией распространения.

В целях повышения социального статуса граждан Российской Федерации, награжденных орденом Мужества и (или) медалью "За отвагу", предлагается рассмотреть возможность предоставления им преференций в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"". Предложение ушло "как минимум восьми игрокам" и четыре из них ответили, что "положительно рассматривают идею".

В Х5 Retail Group подтвердили получение письма и изучают предложение. У всех магазинов группы существует своя программа лояльности, добавили там: например, есть скидки для пенсионеров и специальные условия для покупателей с детьми. Речь идет о скидках на 5-10% в определенные часы и различные дни.

По данным "Красной звезды", министр распорядился создать в них на постоянной основе систему преференций не только для военнослужащих, но и для ветеранов вооруженных сил, Великой Отечественной войны и граждан, которые не являются военными. Магазины предназначены для обеспечения военнослужащих и находятся почти во всех регионах России, в их ассортименте более 3,5 тыс. товаров, в том числе линейка одежды, сувениры и продукты питания. Однако ряд товаров в магазинах сети не представлен: например, в отдаленных гарнизонах бывает сложно купить детские игрушки.

Сейчас все преференции и льготы для военных в РФ регламентируются законом "О статусе военнослужащих". В нем о льготах в коммерческих магазинах ничего не говорится. Изменения в закон вносить не планируется, источники газеты утверждают, что предложение Сергея Шойгу "носит исключительно рекомендательный характер". Масштабы потерь ритейлеров от новых скидок оценить сложно, в том числе потому, что невозможно назвать точное число кавалеров упомянутых министром наград, отмечает "Коммерсант".