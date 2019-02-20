Оформление tax free упростят

20 февраля. FINMARKET.RU - Получить НДС покидающим Россию иностранцам станет проще - оформитьможно будет электронно. Такое поручение дал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, сообщил его представитель.

Система tax free введена в 2018 г. в Москве, Санкт-Петер­бурге, Красногорске и Сочи. ­Затем к ней подключились города, где проходил чемпионат ­мира по футболу.

Вернуть НДС могут все иностранцы, кроме туристов из стран ЕАЭС. Для этого они должны совершить покупки на сумму не менее 10 000 руб. за один день и оформить на них чек, чтобы при выезде показать его на таможне.

К октябрю 2019 г., когда система заработает по всей стране, будет запущена и система электронного документооборота между магазинами, операторами tax free, Федеральной таможенной (ФТС) и налоговой (ФНС) службами, говорит представитель ФТС, пишут "Ведомости".

Электронный документооборот должен помочь сделать систему проще и быстрее для пользователей, объясняет представитель Минфина. Трудностей нет и сейчас, говорит гендиректор сети "Да Винчи" (ювелирные изделия и часы) Александра Кузнецова, но иногда клиенты просят сделать скидку, так как не готовы тратить время наtax free в аэропорту. Сейчас информация о чеках передается между магазинами, операторами tax free, ФТС и ФНС, она нужна для возврата магазинам уплаченного НДС, рассказывает партнер PwC Владимир Константинов, теперь контроль может упроститься. Электронный формат удобнее всем - магазины сразу в момент покупки будут вносить информацию в электронную базу, покупатель - не отстаивать очереди, а таможне останется только автоматически сравнить заявленные суммы от магазинов и покупателей, считает руководитель направления "Внешняя торговля и таможенное право" юрфирмы BCLP Елена Белозерова. Это позволит снизить затраты, ускорить операции, прослеживать товары и выплату налогов, согласен заместитель гендиректора - технический директор оператора таможенных платежей ООО "Мультисервисная платежная система" Андрей Чешко.

Удобство же для туриста будет зависеть от того, как будет работать электронная система, говорит Константинов, сможет ли покупатель выбрать между бумажным и электронным чеком, какими будут интерфейс и язык, поймет ли его иностранец.