Большинство россиян ассоциируют старость с бедностью

20 февраля. FINMARKET.RU - Большинство россиян не рады наступлению старости и ассоциируют ее с бедностью, что отличает их от почти половины мирового населения. Такие данные в своем исследовании отношения жителей 30 стран мира к старению и их ожиданий по поводу предстоящей жизни в преклонном возрасте представила компания Ipsos, пишет "Коммерсант". Так, каждый третий участник исследования в мире (33%) ждет наступления старости с позитивным настроением. Есть страны, где эта доля достигает двух третей, к ним относятся Индия (73%), Турция (63%), Польша (62%). В ряде стран большинство населения настроено негативно — как в Болгарии (87%), Японии (87%) и Испании (83%). В России доля пессимистов также составляет 80%. Беспокойство из-за наступления старости в России также сильнее, чем в большинстве стран, о нем говорят 63% опрошенных, больше только в Бразилии (72%) и Китае (71%).

Понимание старости в разных странах отличается: так, в Испании человека считают старым с 74 лет, а в Саудовской Аравии и Малайзии — с 55 и 56 лет соответственно, в РФ — с 61 года. В целом по глобальной выборке респонденты считают, что старость наступает в 66 лет. Главные отрицательные черты старости, по мнению респондентов в мире,— недостаток денег на жизнь (30%), потеря мобильности (26%) и памяти (24%). В России также ставят на первое место возможные финансовые проблемы (46%), но после них граждан больше беспокоят потери близких и друзей и боль, которая может появиться в старости (26%). Участники исследования отметили наличие и плюсов в старшем возрасте: можно больше времени проводить с друзьями и семьей (36% глобально; 25% в России), больше времени для хобби и отдыха (32% и 16% соответственно), для путешествий (26% и 6%) и возможность не работать (26% и 18%).

Две трети опрошенных в мире (64%) считают, что могут подготовиться к старости, чтобы быть здоровее и лучше справляться с трудностями, и знают, как это сделать. Чаще всего речь идет о регулярной физической активности и здоровом питании (60% и 59%), на третьем месте — сбережения (51%). Отказ от курения, наличие друзей и регулярные занятия спортом или хобби упомянули 45%, 44% и 44% опрошенных. В России же только 29% граждан верят в возможность подготовиться к жизни в преклонном возрасте (последнее место по этому показателю), и хотя в целом описания подготовки в РФ и в мире во многом схожи, россияне чаще говорили о необходимости снижать потребление алкоголя (49% в РФ против 36% глобально). При этом как в России, так и во всем мире существует разрыв между декларируемыми и реальными действиями.