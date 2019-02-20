Реальные доходы россиян в январе снизились на 1,3%

20 февраля. FINMARKET.RU - Реальные располагаемые денежныенаселения РФ в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года после роста на 0,1% в декабре и снижения, согласно уточненным данным, на 4,3% в ноябре, сообщила вчера Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Снижение идет шестой год подряд.

Как сообщалось, в целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года).

Таким образом, формально 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ - в 2017 году доходы снизились на 1,2%, в 2016 году упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году - на 4,0%.

В номинальном выражении доходы населения РФ в январе в среднем на человека составили 24 тыс. 496 руб., увеличившись на 4,2% к январю 2018 года.

Среднемесячная заработная плата в январе составила 41 тыс. 220 рублей и выросла в номинальном выражении на 5,2% к январю 2018 года. В реальном выражении средняя зарплата увеличилась в январе на 0,2%.

Ранее Минэкономразвития объяснило снижение доходов населения падением доходов у более обеспеченных групп гражда. "Снижение пятый год подряд реальных доходов населения в РФ в 2018 году на 0,2% вызвано падением доходов у более обеспеченных групп граждан, у менее обеспеченных доходы выросли в реальном выражении, говорилось в традиционном мониторинге "Картина экономики", опубликованном Минэкономразвития 12 февраля.

"Особенностью изменения уровня доходов населения в прошлом году стала серьезная дифференциация в зависимости от уровня доходов. Негативные факторы (падение доходов от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость, рост платежей по ипотечным кредитам) сказались, в первую очередь, на доходах более обеспеченных групп населения. В то же время повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения", - пояснили в министерстве.