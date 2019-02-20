Российские инвесторы за два года сэкономили на налогах 17,57 млрд руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Инвестиции в фондовый рынок за 2016 и 2017 годы позволили россиянам сэкономить на налогах 17,57 млрд рублей, сообщили "Известиям" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Данные предоставляют с большим временным лагом, так как декларации о доходах подают не в том же году, в котором они были получены, а в следующем. По доходам за 2018-й декларации будут предоставляться только в 2019-м.

Речь идет о вложениях в ИИС, которые дают право на два типа налогового вычета: первый позволяет вернуть 13% от максимум 400 тыс. рублей, а второй — освобождает от налога на прибыль от инвестиций. Как пояснили в ФНС, право получить второй тип вычета россияне могут только в этом году — он предоставляется за трехлетний период.

По данным службы, по итогам 2016 года бюджет вернул инвесторам 6,62 млрд рублей в виде налогового вычета, а по итогам 2017-го — уже 10,95 млрд рублей.

ИИС появились в 2015 году. Их цель — преобразовать сберегательный потенциал россиян в инвестиционный. Именно для этого были разработаны два типа налоговых льгот. Изначально максимальный размер взноса на ИИС составлял 400 тыс. рублей, но потом был увеличен до 1 млн рублей. Однако вычет первого типа все равно предоставляется максимум с 400 тыс. рублей, отмечают "Известия".

По данным Московской биржи, интерес к ИИС непрерывно рос с момента их появления. По данным, на 11 февраля этого года их уже 647 тыс. Как отметил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин, всего на торговой площадке открыто 3 млн счетов россиян. То есть ИИС занимают уже более 20% рынка. Объем торгов по ним в 2018 году составил 478 млрд рублей — это на 61% больше, чем годом ранее, и в 14 раз больше, чем в 2015 году.

Самые популярные инструменты, которые частныепокупают на ИИС, по итогам 2018 года распределились так: на акции приходится 50%, государственные облигации (ОФЗ) — 27,4%, корпоративные облигации — 19,4% и биржевые фонды — 3,2%, добавил Б.Блохин.

Как правило, первый тип вычета по ИИС предпочитают консервативные инвесторы, основу портфеля которых составляют облигации, отметил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. По его словам, доходность по таким наборам инструментов незначительная и не превышает прибыли по банковскому депозиту, а с помощью налогового вычета первого типа ее можно нарастить почти вдвое. Ведь фактически инвестор ежегодно получает 13% от 400 тыс. Это превращает инвестиционный счет в сберегательный и не решает задач, которые ставились изначально при появлении ИИС. Второй тип вычета чаще используют те, кто ведет активную спекулятивную торговлю, при этом доходность обычно выше, но и риски возрастают, добавил Я.Кабаков.