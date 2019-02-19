ВС защитил банки от махинаций с ипотекой

19 февраля. FINMARKET.RU - Верховный суд (ВС) принял решение, которое может помочь банков бороться с махинациями клиентов с ипотечными залогами, пишет "Коммерсантъ". До сих пор, чтобы снять обременение с заложенной банку квартиры, было достаточно изменить предмет залога — например, превратить одну квартиру в две, "забыв" поставить их на кадастровый учет. Именно такую операцию попытались провести заемщики Абсолют-банка, которых поддержали суды трех инстанций. Нос этим не согласился, указав на эластичность предмета залога вне зависимости от его реконструкции и не дав таким схемам шанса приобрести массовый характер.

По словам экспертов, это решение имеет большое значение не только для Абсолют-банка, но и для других игроков. По словам руководителя аналитического центра "Русипотека" Сергея Гордейко, почти в каждом банке найдется клиент, который пытается изменением объекта залога снять с него обременение. Массовой практика не стала, уточняет он, поскольку попытки манипуляций с залогами можно квалифицировать как мошеннические действия.

По словам опрошенных банкиров, единого алгоритма нет, некоторые заемщики пытаются вывести жилье из-под залога путем фиктивного развода и раздела имущества, кто-то делит жилье, кто-то, наоборот, объединяет. "Статистики никто не ведет, но это единицы, возможно, десятки случаев даже в крупных банках,— отмечает один из собеседников “Ъ”.— Однако если бы ВС не принял такого решения, желающих попытаться мошенническим путем избавиться от кредита, сохранив недвижимость, могло стать гораздо больше". По словам юриста департамента правового консалтинга и налоговой практики КСК-групп Игоря Львова, при банкротстве не подлежит изъятию единственное жилье, у супругов квартиры были в долевой собственности, и если бы ВС принял другое решение, то при банкротстве одного из супругов была бы возможность сохранить обе квартиры. Это могло породить череду последователей.